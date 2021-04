O primeiro-ministro Xavier Bettel conversou com o Luxemburger Wort sobre as exigências de governar em tempos de pandemia, os ataques da oposição e o trabalho do seu partido, o DP.

Bettel. "Em comparação com outros países, as pessoas no Luxemburgo têm muita liberdade"

Xavier Bettel preferia ter feito o seu discurso no último congresso digital do DP para uma sala cheia. Mas um discurso em formato de vídeo é a menor das suas preocupações. Ele que, como chefe de Governo, teve a difícil tarefa de reduzir os direitos fundamentais dos cidadãos durante um período de tempo, um peso que continua a carregar. Na entrevista ao Wort, o primeiro-ministro explica porquê.

Como se sente quando, enquanto primeiro-ministro liberal, tem de limitar seriamente os direitos fundamentais dos cidadãos por causa da pandemia?



O DP, assim como os parceiros da coligação LSAP e Os Verdes, defendem os valores democráticos. Por isso, era muito importante para nós que o Parlamento estivesse envolvido nas leis anti-covid. Noutros países são promulgadas medidas que contornam o Parlamento. É um processo difícil e exaustivo mas, na minha opinião, tem de ser assim. Como primeiro-ministro liberal, não é realmente fácil quando tenho de impor um recolher obrigatório ou limitar os contactos dos cidadãos a duas pessoas. É por isso que os cortes não se devem tornar permanentes. Em nenhuma circunstância a restrição dos direitos fundamentais deve tornar-se um hábito. Temos de encontrar um equilíbrio. As várias medidas que tomámos, tais como o recolher obrigatório, permitiram-nos controlar a infeção a tal ponto que pudemos dar às pessoas outras liberdades. Estou a pensar, por exemplo, na cultura ou no desporto, mas também em escolas, lojas ou restauração ao ar livre. Comprámos estas liberdades através da imposição de restrições antes. Em comparação com muitos outros países, as pessoas no Luxemburgo sempre tiveram bastante liberdade.

O Parlamento está envolvido, as medidas têm uma base jurídica. Mas o processo parlamentar decorre sob enorme pressão, as leis são literalmente aprovadas com os votos dos partidos da maioria. Nos debates, a oposição acusa os grupos parlamentares DP, LSAP e Os Verdes de serem apenas um braço do governo. São?



Não. Mas levo as críticas a sério. Existem, no entanto, inconsistências. No início da pandemia houve unidade. De repente, uma das partes quis abrir tudo o mais rapidamente possível. Mais tarde, o mesmo partido acusou-nos de abrirmos demasiado depressa. A alegação feita pela oposição de que querem ser construtivos é, no mínimo, questionável. A crítica é muitas vezes motivada por razões político-partidárias. Tenho a impressão de que a oposição tem de se esforçar ao máximo para evitar admitir que o Governo está a fazer a coisa certa. Quase nunca faz sugestões sobre como fazê-lo melhor. Não aceitarei o argumento de que as pessoas não apoiam a lei anti-covid por causa do recolher obrigatório. O recolher obrigatório ajuda a conter a pandemia, há estudos que o provam. Faz mais do que se fechássemos as escolas.

Os partidos maioritários são ou não o braço do governo?

Não, os grupos DP, LSAP e Os Verdes são bastante críticos. Eles têm a sua própria dinâmica no Parlamento. Vezes sem conta fazem alterações aos nossos textos covid.

A pandemia está agora a entrar no seu segundo ano. Olhando para trás, teria feito algo diferente? François Bausch disse que teria gostado de uma abordagem mais "delicada". Concorda?

Durante a primeira vaga, trabalhámos com um martelo e fechámos toda a vida pública. Em retrospetiva, é claro, é-se sempre mais sábio. Hoje, sabemos que algumas das medidas não alcançaram grandes resultados. Mas no início da pandemia não tínhamos os conhecimentos necessários para tomar medidas mais direcionadas. Logo, as nossas decisões estavam corretas na altura em que as tomámos. É bem possível que daqui a seis meses estejamos a questionar as decisões que tomamos hoje. Existem muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, não sabemos se outras variantes de vírus podem aparecer. Faz sentido analisarmos agora por que algumas pessoas infetadas precisam ser tratadas no hospital e outras não. Por que são os mais jovens afetados mais desta vez do que na primeira vaga? Precisamos de todas essas informações.

O trabalho do Governo foi amplamente aprovado. Em março, 80% a população achava que o governo estava a liderar bem o país durante a crise...

Claro que estou satisfeito com este resultado. Mas a superação da crise é um ato de solidariedade. Considero-me com sorte se conseguisse convencer o resto da população da necessidade das medidas. Por exemplo, há pessoas que não querem ser vacinadas. A escolha é sua, não vou forçar ninguém a vacinar-se. Só podemos tentar convencê-los. Por isto foi importante usar a vacina AstraZeneca de forma voluntária em pessoas mais jovens. Foi uma decisão difícil mas acho que é a certa. Teria sido errado não usar parte da vacina enquanto nem todos tiveram oportunidade de se vacinar. Outros países estão agora também a seguir este caminho.

Mesmo que a análise seja positiva, há dois ministros do DP na linha de fogo: o ministro da Educação, Claude Meisch, e a ministra da Família, Corinne Cahen. Consegue compreender as críticas feitas a estes governantes?

Os lares de idosos são uma questão muito delicada. As casas de repouso não são hospitais, não podem ser completamente isoladas por semanas ou meses. As pessoas moram lá. Não podem ser proibidas de permanecer nas suas casas. Temos de encontrar um equilíbrio. O Ministério da Família e da Saúde trabalharam em estreita colaboração com estes lugares para encontrar soluções comuns e conseguiram fazer isso. A propósito disso, o presidente da Copas, Marc Fischbach, confirmou que a ministra da Família, Corinne Cahen, fez um bom trabalho. No entanto, a oposição virou-se contra Corinne. Houve ataques pessoais no Parlamento. Parte do debate não foi digno e foi desrespeitoso para com os cidadãos. Sobre isso, os membros do CSV chegaram a dizer-me mais tarde que não concordavam com a forma como o debate decorreu.

Mas a situação nos lares de idosos chegou a um ponto em que está a ser investigada por um grupo de trabalho liderado por Jeannot Waringo.

Absolutamente. A investigação é importante para descobrir se algo deu errado ou não, se erros foram cometidos ou não. Nem a ministra da Família nem a ministra da Saúde jamais se manifestaram contra tal investigação. Estou convencido de que Jeannot Waringo vai conduzir a investigação de maneira neutra e objetiva. O Parlamento votou por unanimidade a favor de Waringo como coordenador. Quando as suas conclusões forem conhecidas, podemos ter um amplo debate.

A Alemanha teve uma cerimónia de comemoração pelas vítimas da pandemia. O Luxemburgo também está a pensar fazer o mesmo?

Ainda estamos a meio da pandemia. Isso significa que a cerimónia só poderia acontecer em pequena escala, com os habituais representantes da política e da sociedade. Quero que os familiares também possam participar. Afinal, é sobre eles.

Em entrevista antes do congresso do LSAP, Dan Kersch falou sobre um imposto covid. O que pensa sobre isso?

Os dados económicos mostram que o impacto da pandemia é menos percetível no Luxemburgo do que na maioria dos outros países. Ainda temos de esperar pelo fim da crise para falar desse imposto. Em primeiro lugar, temos de fazer uma avaliação para saber como vão as coisas nas Finanças. Nesta altura, um aumento de impostos seria um veneno. Gostaria também de enfatizar que o debate sobre os supostos aproveitadores da crise é irrelevante. Não há aproveitadores de crise. As empresas que ganharam mais também trabalharam mais, adaptaram-se e reposicionaram-se, pagaram mais impostos e podem ter contratado novos funcionários. Não são aproveitadores de crise.

Está, então, a excluir o imposto?

Não, mas também não o planeio para já. É muito cedo para dizer como as coisas vão ser. Mas eu ficaria muito feliz se conseguíssemos melhorar sem aumento de impostos.

Falando em impostos. A grande reforma tributária está fora de questão?

Receio que sim, não acredito que a reforma ainda venha a acontecer nesta legislatura. Faltam pouco mais de dois anos para as eleições, o tempo é curto. O trabalho já estava bem avançado e continua. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, já foi capaz de implementar aspetos parciais da justiça fiscal visada durante o ano passado. Por exemplo, abolimos ou enfraquecemos os instrumentos fiscais que alimentaram a especulação em terrenos de construção e bens imobiliários. O Governo também introduziu uma compensação social, sob a forma de um crédito fiscal, para compensar o impacto financeiro das nossas políticas climáticas sobre os rendimentos mais vulneráveis.

Durante anos, a Associação de Jornalistas tem apelado ao acesso às leis da informação. Porque é que, como ministro liberal dos Media, está a bloquear esta exigência?

Tínhamos estabelecido o objetivo de, após dois anos, rever a Lei da Transparência de 2018. Pedimos um parecer ao Conselho de Imprensa, mas este ainda não está disponível. Os comentários serão então incorporados na revisão e, se necessário, ajustaremos o texto. Como parte deste debate, podemos também falar sobre o direito de acesso à informação. No entanto, precisamos de encontrar um bom equilíbrio.

O DP tem de realizar o seu congresso em formato digital pela segunda vez. Que impacto tem a pandemia no trabalho dos partidos?

É de facto difícil. As reuniões nas secções locais são realizadas em formato digital quase sem exceção. Está bem assim. Mas sinto falta do elemento humano. Quando faço um discurso, preciso do feedback para me estimular. Preciso de pessoas à minha volta, adoro estar perto das pessoas. Mas não são só as partes que estão a sofrer. A vida no partido também mudou completamente. A pandemia tem abalado a vida quotidiana das pessoas no geral. Espero que quando a pandemia acabar, as pessoas retomem os seus contactos da forma habitual. Seria trágico se as relações humanas mudassem a longo prazo.

O caso Semedo foi digerido dentro do partido?

Sim. No entanto, entristece-me tudo isto.

