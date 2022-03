O primeiro-ministro luxemburguês encontrou-se esta terça-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz para falar sobre as relações bilaterais dos dois países e a invasão russa da Ucrânia.

Ucrânia

Bettel em Berlim. Esta "é uma guerra contra a liberdade"

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, encontraram-se esta terça-feira em Berlim para falar sobre as relações bilaterais dos dois países com enfoque na crise da Ucrânia e na transição energética para reduzir a dependência do gás e petróleo russos.

Em declarações aos jornalistas, Bettel voltou a condenar a invasão russa da Ucrânia afirmando que esta "é uma guerra contra a liberdade, uma guerra contra os valores que defendemos". Bettel defendeu ainda que "a determinação da NATO e da UE não devem ser subestimadas" e que só Putin é responsável pela guerra.

Segundo Bettel, o Luxemburgo está pronto a reforçar a cooperação em matéria de defesa com a Alemanha, e anunciou esta segunda-feira o envio de 100 sistemas de mísseis antitanque para a Ucrânia. O país defende a via diplomática com vista a uma desescalada da situação.

O primeiro-ministro luxemburguês instou, por isso, a França e a Alemanha a continuarem a ter um papel de liderança na manutenção dos canais diplomáticos com a Rússia.

Scholz, por seu lado, afirmou que as imagens horríveis vindas da Ucrânia são apenas o começo, e que Putin tinha tomado a decisão de invadir há muito tempo. Há sinais de grandes movimentos militares russos na Ucrânia na terça-feira, acrescentou Scholz.

Logo após os primeiros ataques militares russos na semana passada Xavier Bettel afirmou que a prioridade é fazer com que a guerra termine o mais rapidamente possível e para que as consequências - nomeadamente o aumento dos preços da energia - não prejudique os residentes do país.

