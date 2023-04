LSAP e DP descem nas intenções mas coligação atual mantém maioria, de acordo com a mais recente sondagem Ilres realizada para o Luxemburger Wort e para a RTL.

Bettel é o preferido para primeiro-ministro

Xavier Bettel é o preferido dos luxemburgueses para ocupar, novamente, o cargo de primeiro-ministro em outubro, quando se realizarem novas eleições legislativas.

Na mais recente sondagem Ilres, realizada para o Luxemburger Wort e para a RTL, o atual primeiro-ministro - que ainda não foi oficializado como candidato pelo Partido Democrático (DP) - seria a escolha de 30% dos inquiridos, enquanto a atual ministra da Saúde, Paulette Lenert, que deverá ser confirmada oficialmente como a candidata do Partido Socialista (LSAP), colhe 23% das intenções de voto.

Luc Frieden, do Partido Social Cristão (CSV), conquista 20% dos inquiridos, a uma grande distância de Sam Tanson, do Déi Greng (Os Verdes), que só capta 6% das preferências.

Foto: ILRES/Luxemburger Wort/RTL

LSAP e DP descem mas coligação atual mantém maioria

Se as eleições fossem hoje a atual maioria governamental conseguiria manter a maioria dos assentos parlamentares, apesar da descida dos seus dois maiores partidos face à última sondagem.

De acordo com a mesma sondagem, o LSAP e o DP colhem, em abril, 17,9% e 17,1% das intenções de voto, respetivamente. No caso do LSAP, esta percentagem reflete uma queda de 2,8% face à consulta de novembro de 2022, quando os socialistas alcançaram 20,7%. Menos pronunciada é a descida do DP, que cai 1,3% face ao valor de novembro (18,4%). Os Verdes (Déi Gréng) são os únicos parceiros da coligação a ter uma evolução positiva, com uma ligeira subida de novembro para abril, passando dos 12,1% para os 12,8%.

O Partido Cristão Social continuaria a ser o partido mais votado, além de ser também aquele que mais sobe entre a sondagem atual e a de novembro passado, conquistando atualmente 27,1% das intenções de voto - uma subida de 3,8%.

O Partido Pirata também sobe ligeiramente, de 9,6% para 10%, enquanto o ADR desce de 7,7% para 7,5%. A maior queda na oposição é, no entanto, à esquerda, com o Déi Lénk a passar de 5,8% para 4,3%.

No conjunto, a atual maioria governamental conseguiria manter a maioria parlamentar, conquistando 31 dos 60 lugares, com algumas oscilações na distribuição das cadeiras. A sondagem dá mais dois lugares para o LSAP (12) e menos para o DP (11) e para o Déi-Greng (8) . Já o CSV, apesar de continuar a ser o partido mais votado, perderia quatro lugares, passando a ter 17 deputados em vez de 21.Piratas são os que mais sobem desde as últimas eleições

Ainda de acordo com os dados da sondagem, o Partido Pirata é a força política que mais cresce em comparação com as últimas eleições, realizadas em 2018.

Nessa altura, os piratas conseguiram 6,6% dos votos, conseguindo agora 10% das intenções de voto, o que representa uma subida de 3,4% e mais quatro deputados, passando de dois para seis.

À exceção deste partido, só o LSAP sobe, ainda que de forma menos significativa. Em comparação com os resultados das últimas eleições, em que conquistaram 16,8% dos votos, os socialistas ganham mais 1,1%, de acordo com a sondagem.

Todos os outros partidos perdem, sendo que a maior queda é d'Os Verdes. Comparativamente com 2018, o Déi Greng perderia, segundo o inquérito, 2,3% dos votos, passando de 15,1% para 12,8%.

A sondagem "Sonndesfro" foi realizada entre 23 de março e 6 de abril, por telefone e online, para a RTL e o Luxemburguer Wort, a uma amostra nacional representativa de 1.885 eleitores, refletindo as suas intenções de voto no momento do inquérito.





