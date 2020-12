Esta sexta-feira às 15 horas, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde vão comunicar ao país as conclusões do Conselho de Ministros. Uma intervenção que se deverá centrar na estratégia de vacinação anti-covid-19 escolhida pelo Luxemburgo. Veja aqui a conferência de imprensa.

Bettel e Lenert revelam hoje a estratégia de vacinação do Grão-Ducado

Uma semana após a entrada em vigor das novas medidas impostas pelo Governo, como o encerramento de cafés e restaurantes, Xavier Bettel e Paulette Lenert falam hoje, às 15:00, ao país sobre a situação pandémica.

A comunicação servirá para informar sobre a reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira e para fazer o ponto da situação no que toca à pandemia da covid-19.

Todo o país poderá assistir à conferência de imprensa através da Internet. A sessão será transmitida em direto no site do Governo, com tradução simultânea para francês e língua gestual, e ficará depois disponível no canal YouTube do Executivo.

