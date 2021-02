O número de casos positivos à covid-19 aumentou 14% nos primeiros sete dias de fevereiro face à semana anterior.

Luxemburgo 1

Bettel e Lenert falam ao país às 17:00

Susy MARTINS O número de casos positivos à covid-19 aumentou 14% nos primeiros sete dias de fevereiro face à semana anterior.

Será que no dia 22 de fevereiro vão entrar em vigor novas medidas mais restritivas no Luxemburgo ou, pelo contrário, o governo vai aligeirar as restrições ou até reabrir cafés e restaurantes? Estas perguntas poderão ter resposta esta tarde, já que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saude, Paulette Lenert, vão falar ao país.

A conferência de imprensa está marcada para as 17:00, com transmissão em direto, via livestreaming, no site do Governo (www.gouvernement.lu) e tradução em francês. A conferência acontece depois do Conselho de Ministros desta sexta-feira dominado pela crise pandémica e económica.

O número de casos positivos à covid-19 aumentou 14% nos primeiros sete dias de fevereiro face à semana anterior. Agora resta saber, se mesmo assim o Grão-Ducado vai manter as restrições – como o recolher obrigatório e o limite de dois convidados em casa – ou se, pelo contrário, vai abolir algumas das medidas. Certo é que o Executivo tem manifestado preocupação face às novas variantes. O Luxemburgo regista já 114 casos da variante britânica e 14 da sul-africana.

Certo é também que os profissionais do setor da horeca, cujos comércios estão fechados desde o dia 26 de novembro do ano passado, aguardam com muita expetativa a declaração de hoje do governo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.