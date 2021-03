A conferência de Bettel e Lenert é aguardada com alguma expectativa, sobretudo pelo setor da Horeca, que continua encerrado desde o mês de novembro do ano passado.

Bettel e Lenert falam ao país às 16h00

Susy MARTINS A conferência de Bettel e Lenert é aguardada com alguma expectativa, sobretudo pelo setor da Horeca, que continua encerrado desde o mês de novembro do ano passado.

O Conselho de Ministros volta a reunir-se esta sexta-feira. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, farão o habitual ‘briefing’ às 16:00, com transmissão em direto e tradução para francês no site do Governo.

A sessão acontece numa altura em que o número de hospitalizações tem aumentado gradualmente e as análises às águas residuais apontam para uma presença elevada do novo coronavirus no Grão-Ducado.

A conferência de Bettel e Lenert é aguardada com alguma expectativa, sobretudo pelo setor da Horeca, que continua encerrado desde o mês de novembro do ano passado. Espera-se que cafés e restaurantes possam voltar a acolher o público no próximo dia 15 de março. A atual 'lei covid' expira a 14 de março e o setor ainda não sabe se poderá abrir ou não depois dessa data. Numa nota divulgada esta quinta-feira à imprensa, a federação que representa hotéis, restaurantes e cafés avisa que serão necessários pelo menos dez dias para preparar a reabertura dos estabelecimentos.

Hoje, deverá ficar a saber-se também se o recolher obrigatório a partir das 23:00 vai ser mantido e se o limite de dois convidados em casa vai continuar em vigor.

Outro tema que também deverá ser abordado nesta conferência de imprensa é a campanha de vacinação. Ainda na quinta-feira ficou-se a saber que, afinal, a vacina AstraZeneca poderá vir a ser administrada em pessoas com mais de 65 anos. Pelo menos foi esse o parecer do Conselho Superior das Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês), embora a decisão final caiba ao Governo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.