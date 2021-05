Os dois governantes do Grão-Ducado vão participar na reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que junta líderes de 37 países membros da organização.

Bettel e Gramegna participam na reunião anual da OCDE em Paris

Henrique DE BURGO Os dois governantes do Grão-Ducado vão participar na reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que junta líderes de 37 países membros da organização.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, realizam esta segunda-feira e terça-feira uma visita de trabalho a Paris.

Os dois governantes vão participar na reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A reunião ministerial é o evento anual mais importante da OCDE, que junta governantes de 37 países membros da organização.

As discussões vão incidir sobre o período pós-covid-19, a transição sustentável e a posse do novo secretário-geral, Mathias Cormann, que vai substituir Angel Gurria, que esteve no cargo nos últimos 15 anos. Outros dos tópicos que deverá ser tema de conversa é a investigação jornalística recente que denunciou que os serviços secretos dinamarqueses terão ajudado os EUA espiar políticos e altos funcionários da Alemanha, Suécia, Noruega e França.

A reunião ministerial é realizada sob a presidência dos Estados Unidos. Já Luxemburgo e a Coreia do Sul ocupam a vice-presidência. Nas perspetivas económicas divulgadas esta segunda-feira, a OCDE estima que a economia da zona euro deverá crescer 4,3% este ano e 4,4% em 2022.

