Bettel e Delles visitam empresa que produz máscaras 100% luxemburguesas

Diana ALVES O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro das Classes Médias e Turismo, Lex Delles, visitam esta terça-feira as instalações da empresa Santé Services, a primeira a produzir máscaras cirúrgicas 100% luxemburguesas.

A visita à Santé Services, com sede em Gasperich, está marcada para as 16h30, e será uma de várias deslocações dos ministros "a pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus e que se adaptaram aos desafios económicos e sanitários associados" ao contexto atual.

Note-se que a Santé Services é a primeira empresa luxemburguesa a produzir máscaras cirúrgicas descartáveis no país. As primeiras máscaras "made in Luxembourg" estão à venda nos supermercados do grupo Cactus, que sublinha que optar por estas máscaras ajuda a diminuir a pegada ecológica.

Embora as novas máscaras luxemburguesas também sejam descartáveis, o grupo Cactus sublinha que a sua aquisição exige menos emissões de dióxido de carbono, uma vez que não envolve importações de longe, como por exemplo da China, de onde vem a maior parte das máscaras.

