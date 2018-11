Félix Braz salienta "a capacidade de fazer reformas", Étienne Schneider destaca várias medidas emblemáticas e Corinne Cahen acentua os apoios às famílias.

Bettel diz que acordo de coligação "vai reduzir desigualdades sociais"

Xavier Bettel (DP), formador do Governo e primeiro-ministro, classificou o acordo de coligação de modo otimista: "É ambicioso, moderno, destinado a reduzir as desigualdades e ao funcionamento da economia, porque só assim podemos ter um Estado com uma política social, além de investirmos nas infraestruturas. Além disso, não se trata de ter a sociedade a adaptar-se a um texto decidido por nós, mas também de a legislação compreender os avanços da sociedade e atualizar-se".

Rejeitando falar sobre o seu futuro papel no Executivo, Félix Braz (Déi Gréng) acentuou que a situação económica do país é diferente em comparação com a formação do anterior Governo, em 2013, e analisou a forma como irá processar-se o aumento de 100 euros líquidos no salário mínimo: "Isso dá-nos a capacidade de fazer reformas, por exemplo, em tudo o que diz respeito ao ambiente. Vamos aumentar os investimentos em favor da mobilidade, mas também do alojamento, onde o Estado tem de fazer muito mais esforços. E, claro, também no capítulo da política social e o aumento de 100 euros a partir de 1 de janeiro para quem recebe o salário mínimo será uma reforma financiada em parte pelas empresas e numa parte maior pelo Estado. Vai haver aquilo que se chama o 'crédit d'impôt' a favor dos particulares e veremos também que modificações podem ser feitas junto das empresas para as ajudar nessa contribuição. A medida será efetiva a partir de 1 de janeiro, mas não inteiramente - uma parte é paga a partir de janeiro, outra será introduzida através da lei, só alguns meses mais tarde, mas será retroativa também desde 1 de janeiro. E esse equilíbrio entre o esforço do Estado e o das empresas é justo a favor de pessoas que necessitam dessa ajuda".

Responsável pelas negociações para o Governo do lado do LSAP, Étienne Schneider recuperou o discurso que teve durante a campanha eleitoral ao responder à pergunta sobre que temas teriam sido mais difíceis de negociar: "Quero sublinhar que, para o partido socialista, era claro que não estaríamos num Governo que mexesse na indexação salarial, nas pensões ou que não estivesse de acordo com o aumento do salário mínimo, qualificado e não qualificado, no valor de 100 euros líquidos por mês a partir de 1 de janeiro de 2019. Uma vez que os nossos parceiros, DP e Verdes, aceitaram estas questões, algo que era muito importante para nós, foi ótimo. Por outro lado, queríamos diminuir o horário de trabalho e conseguimos introduzir dois dias livres suplementares, um que será dia de férias e outro que será feriado, neste caso o 9 de maio, Dia da Europa".

Schneider destacou ainda outros factos relativos a medidas mais emblemáticas: "Os transportes vão passar ser gratuitos nos próximos anos, tal como pretendia o meu partido; queríamos uma alteração nas subvenções familiares e isso será feito, o mais tardar, no final desta legislatura e, entretanto, vamos aumentar os apoios às famílias. No domínio da habitação, definimos um plano de reforma para melhorar o acesso, sobretudo aos mais desfavorecidos. E vale a pena referir também a questão do 'tiers payant' [fim do pagamento antecipado das consultas], porque vamos introduzir um sistema informático que irá assegurar o reembolso direto após o pagamento ao médico, no fundo, melhorando a situação atual com a informatização de todo o sistema e com o reembolso imediato sem que seja necessário enviar faturas e esperar".

Em relação ao processo negocial, o socialista explicou: "Não foi difícil, porque já nos conhecemos muito bem. Demorou mais algum tempo porque quisemos cuidar dos pormenores neste acordo de coligação, mas, quanto ao resto, a cooperação foi excelente".

Sobre a função que irá desempenhar no Executivo, Étienne Schneider foi evasivo: "Isso será falado a partir de amanhã e, depois, vai caber ao congresso do meu partido a decisão sobre os papéis que cada um irá ter".

Quanto a Corinne Cahen, que conduziu o processo negocial pelo DP, abordou a questão da gratuitidade das chamadas 'maisons relais", espécie de espaço para os tempos livres das crianças. "No programa governamental temos o compromisso de assegurar esse caráter gratuito para todas as crianças durante o período em que vão à escola, tendo já instalado nas creches o período de 20 horas gratuitas". Cahen classificou esta decisão como "mais uma medida de apoio às famílias que se reflete, de imediato, nas crianças e nos seus pais, permitindo que estes gastem menos dinheiro".

Sobre a existência de um ministério da Digitalização, Corinne Cahen indicou que se destina "a simplificar o contacto do cidadão e das empresas com o Estado no sentido de uma simplificação administrativa e geral numa área, a do digital, que é um assunto central em domínios que vão desde a educação à saúde".

