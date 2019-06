"A riqueza do Luxemburgo reside na abertura da nossa sociedade, no facto de sermos um país generoso, multilingue, cosmopolita e inclusivo”, afirmou Bettel na sua mensagem da Festa Nacional.

Bettel destaca um Luxemburgo generoso, multilingue e inclusivo

"A riqueza do Luxemburgo reside na abertura da nossa sociedade, no facto de sermos um país generoso, multilingue, cosmopolita e inclusivo”, afirmou Bettel na sua mensagem da Festa Nacional.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, destacou hoje num discurso otimista um Luxemburgo multilingue e inclusivo.

“A riqueza do nosso país não se mede apenas em termos económicos. Pelo contrário, ultrapassa mesmo o património histórico, cultural e natural – por mais vasto que seja. A riqueza do Luxemburgo reside na abertura da nossa sociedade, no facto de sermos um país generoso, multilingue, cosmopolita e inclusivo”, afirmou.

Bettel considerou que a força do país “é cada mulher, cada homem que resida ou trabalhe no Luxemburgo”. Com a sua identidade, a sua experência, o seu modo de viver, cada cidadão – como uma peça de um puzzle – acrescenta valor ao conjunto. Cada um tem um papel a desempenhar. E juntos, formamos uma imagem completa”, disse.

Bettel dedicou ainda parte do seu discurso ao Grão-Duque Jean, que faleceu a 23 de abril. O primeiro-ministro destacou a sua coragem, lealdade e disciplina para com o Luxemburgo, que fazem do Grão-Duque “um verdadeiro modelo”.