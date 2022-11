O primeiro-ministro marca presença na conferência climática da ONU, no início desta semana, seguindo-se-lhe a ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, que participará nas negociações de 15 a 18 de novembro.

Luxemburgo 3 min.

Conferência climática

Bettel desloca-se ao Egito esta segunda-feira para participar na COP 27

Redação O primeiro-ministro marca presença na conferência climática da ONU, no início desta semana, seguindo-se-lhe a ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, que participará nas negociações de 15 a 18 de novembro.

Xavier Bettel vai estar na conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm El-Sheikh, no Egipto, no início desta semana. O primeiro-ministro participa, esta segunda e terça-feira, "no segmento de alto nível dos chefes de Estado e de governo", refere o gabinete de Bettel, em comunicado.

Com o primeiro-ministro desloca-se uma pequena delegação que vai representar o Luxemburgo nos primeiros dias da conferência climática da ONU.

Presidente alemão cético sobre avanços climáticos em tempo de guerra "É o mesmo dinheiro que precisamos para lutar contra a mudança do clima”, afirmou Frank-Walter Steinmeier este sábado.

Xavier Nettel “será acompanhado por uma delegação de meia dúzia de pessoas”, referiu o Ministério do Ambiente, citado pelo Virgule, na passada sexta-feira.

No total, serão 15 pessoas a formar a delegação luxemburguesa ao longo das duas semanas da cimeira, acrescenta o jornal.

De acordo com um comunicado do Ministério do Ambiente, na primeira semana, de 6 a 18 de novembro, chefes de estado e de governo, ministros e negociadores, presidentes de câmara e ativistas do clima, assim como líderes empresariais e representantes da sociedade civil irão reunir-se para discutir as questões climática mais prementes num ano marcado pela guerra na Ucrânia e pela crise energética, "mas também pelas crises alimentares em diferentes partes do mundo e novas tensões geopolíticas".



Conferência de transição

"Este ano em Sharm el-Sheikh, a 27ª Conferência da Convenção-Quadro sobre Alterações Climáticas centrar-se-á na continuação e reforço dos esforços globais. Na COP27, estão em curso vários processos de negociação, a maioria dos quais, de acordo com os acordos dos anos anteriores, não estará concluída antes de 2023", indica o mesmo comunicado, que assume que a edição deste ano do maior encontro mundial sobre o clima é "uma espécie de conferência de transição, mas não menos importante tendo em conta o ambiente de multicrise em que a urgência da ação climática está atualmente a ter lugar".

UNESCO. Glaciares de Yellowstone, Pirenéus e Kilimanjaro vão desaparecer Vários dos glaciares mais icónicos do mundo desaparecerão até 2050 "independentemente do cenário climático", alertou a UNESCO, antes da COP 27.

Negociar o financiamento de atividades que evitem, minimizem ou tratem danos e perdas nos países mais vulneráveis, criar condições para estabelecer, no próximo ano, uma meta o bolo financeiro para as questões climáticas de 83 mil milhões/ano para 100 mil milhões de dólares/ano a partir de 2025, e prosseguir os trabalhos técnicos para concluir em novembro de 2023 o chamado "inventário global", ou seja, o inventário mundial dos esforços de redução dos gases com efeito de estufa, são os principais objetivos da COP 27.

Ministra do Ambiente participa na segunda semana da conferência

Na segunda semana, entre 15 e 18 de novembro, será a vez da ministra do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Joëlle Welfring, participar nas negociações da 27ª conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre na cidade egípcia Sharm El-Sheikh. A governante será acompanhada por uma "delegação composta por negociadores e especialistas em política climática do Ministério do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, bem como por representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus, do Ministério das Finanças, da Administração dos Serviços Técnicos para a Agricultura e da sociedade civil", refere o mesmo comunicado.

Luxemburgo entre os coordenadores de relatório climático europeu O relatório conclui que as temperaturas na Europa aumentaram cerca de duas vezes mais rápido do que a média global nos últimos 30 anos.

Além das negociações sobre os pontos referidos acima, há um objetivo transversal a esta cimeira: manter a meta de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C em comparação com a era pré-industrial como prioritária na agenda política internacional.

"Trata-se de apresentar ações concretas, explicando como cumprir os anúncios políticos feitos neste contexto e de levar mais ambição à mesa das negociações", ao mesmo tempo que se garante a solidariedade entre países.

"O Luxemburgo, como Estado-membro da UE, apoia plenamente o 'Pacto Climático de Glasgow', que foi concluído na COP26, e apela a todos os outros grandes emissores a aumentar a sua ambição a curto e longo prazo', refere o documento do governo do Grão-Ducado, que se compromete ainda a insistir na premissa de que a segurança energética não seja alcançada à custa da proteção do clima e na solidariedade com os países em desenvolvimento, especialmente os mais afetados pelas alterações climáticas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.