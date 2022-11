Luxemburgo disponibiliza até 2025 um pacote financeiro de 220 milhões de euros para apoiar as populações mais afetadas pelas alterações climáticas.

Bettel defende "solidariedade internacional" contra as alterações climáticas

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, defendeu, na COP 27, a solidariedade entre os países para continuar a luta contra as alterações climáticas numa altura marcada por "uma série de novas crises".

"Temos uma guerra no continente europeu com implicações muito além da Europa: a Carta das Nações Unidas, e os princípios do direito internacional em geral, foram minados pela guerra de agressão russa; há uma crise alimentar em algumas partes do mundo e uma crise energética noutras", afirmou Bettel, no seu discurso, em Sharm El-Sheikh, Egito, onde decorre a edição deste ano da conferência climática da ONU. O chefe do executivo do Grão-Ducado marcou presença o evento na segunda e terça-feira.

Para Bettel, "a solidariedade entre as nações é essencial para enfrentar todos estes desafios", "progredir na nossa luta contra a crise que nos ameaça a todos e à qual devemos dar respostas urgentes: a crise climática", sustentou.

A COP27 é dedicada à implementação das promessas feitas na COP15 em Paris em 2015, nomeadamente impedir que o aumento das temperaturas suba acima dos 1,5 graus Celsius. Os três grandes processos de negociação que estão na agenda deste ano, prendem-se com as "perdas e danos" nas regiões mais vulneráveis às alterações climáticas, o financiamento e o estado global dos esforços de redução dos gases com efeito de estufa.

No entanto, a conjuntura geopolítica ameaça comprometer ou atrasar os progressos nas políticas e medidas ambientais.

Xavier Bettel reiterou então os esforços do Luxemburgo a nível nacional e de apoio internacional. No país, o primeiro-ministro destacou, sobretudo, a promoção e o subsídio de instalações fotovoltaicas, no âmbito das energias renováveis, e sublinhou a importância de incluir os cidadãos nas decisões políticas sobre política climática, como acontece com o "Klimabiergerrot". A par disso, "as medidas do pacote 'Fit for 55', que estão prestes a ser finalizadas na União Europeia, são um passo importante para a descarbonização da economia europeia", declarou.

Apoio aos países mais vulneráveis para evitar perdas humanas e materiais

No que se refere aos compromissos internacionais, o chefe do executivo luxemburguês frisou que o país disponibilizou, desde 2021 e até 2025, um pacote financeiro de 220 milhões de euros. "Estes fundos, além da ajuda oficial ao desenvolvimento, à qual o Luxemburgo continuará a atribuir 1% do seu RNB [Rendimento Nacional Bruto], serão investidos na ajuda às populações mais vulneráveis."

Xavier Bettel defendeu que a solidariedade com os países "é tanto mais importante quando estes são desproporcionalmente afetados pelas alterações climáticas".

Na segunda-feira, a ONU pediu a governos, instituições e empresas que financiem o Plano de Ação de Alerta Precoce para todos. O objetivo é criar uma rede que permita salvar vidas e reduzir perdas económicas devido a fenómenos climáticos extremos, tornando possível antecipá-los.

Segundo a Lusa, o plano, concebido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), requer um investimento de 3,1 mil milhões de dólares entre 2023 e 2027 e visa permitir que todas as pessoas no mundo possam antecipar-se e proteger-se de eventos extremos, como inundações e secas.



De acordo com dados da ONU, nos últimos anos aumentaram cinco vezes as catástrofes devido às alterações climáticas induzidas pelo Homem e ao aumento das condições meteorológicas extremas. Esta tendência deverá continuar, e se não nada for feito vai continuar a apanhar de surpresa várias zonas do globo, já que metade dos países do mundo, em especial países em desenvolvimento, mais vulneráveis às alterações climáticas, não tem sistemas de alerta precoce e de normas para os ligar a planos de emergência.

Além de permitirem salvar vidas, estes sistemas de alerta possibilitariam reduzir significativamente danos materiais.

Dados da Comissão Mundial de Adaptação, citados pela Lusa, apontam para que a atribuição de 800 milhões de dólares a estes sistemas de alerta precoce nos países em desenvolvimento, possa evitar perdas de entre três e 16 mil milhões de dólares por ano.

