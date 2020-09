Bettel culpa a pandemia pelo "aumento do discurso populista internacional"

Numa mensagem gravada, o primeiro-ministro luxemburguês dirigiu-se à 75ª Assembleia-Geral da ONU para alertar para os perigos das "limitações das liberdades civis" em nome do novo coronavírus.

Numa mensagem gravada, o primeiro-ministro luxemburguês dirigiu-se à 75ª Assembleia-Geral da ONU para alertar para os perigos das "limitações das liberdades civis" em nome do novo coronavírus.

Tal como os restantes Chefes de Estado, Xavier Bettel não precisou de cruzar fronteiras para discursar na Assembleia-Geral da ONU, que este ano se realiza à distância face às restrições impostos pela pandemia. Numa mensagem gravada, o primeiro-ministro luxemburguês dedicou-se com especial atenção à pandemia e às várias crises sistémicas desencadeadas nos últimos meses. Depois da saúde pública e da economia, Bettel partilhou a sua preocupação com"a ascensão de discursos populistas simplistas, mesmo anti-científicos ou irracionais".

Numa associação de fatores, o primeiro-ministro disse que "A crise do covid-19 exacerbou as tentações de reduzir as liberdades públicas para além do que era necessário". Manifestamente preocupado, acrescentou que "em muitas regiões e estados, o espaço cívico está a encolher como um polegar dorido" e que "a repressão de opositores ou defensores dos direitos humanos está a tornar-se comum".

Recordando que a pandemia constitui uma "emergência global", Xavier Bettel introduziu o seu discurso fazendo o balanço das grandes mudanças provocadas pela crise sanitária. "Tem sido acompanhado por restrições às liberdades públicas, um regresso das fronteiras, um questionamento das conquistas do comércio livre e da integração económica, e um teste sem precedentes aos sistemas de saúde públicos e privados", resumiu.

Apesar das percepções do abismo, o chefe do Governo luxemburguês também quis destacar os sucessos comuns, particularmente em termos de assistência mútua entre os Estados.

"Pela nossa parte, o Luxemburgo adere a uma ordem internacional baseada no Estado de direito e na soberania dos Estados; não há contradição entre os dois. As Nações Unidas são o ápice do sistema internacional e, como tal, o garante do multilateralismo. No nosso mundo globalizado e interdependente, a ação isolada e descoordenada constitui um risco para todos, incluindo aqueles que não se sentem vinculados pela regra comum", concluiu.

