O primeiro-ministro assegurou que vai tentar tudo para que as famílias do Grão-Ducado não sofram as possíveis consequências da invasão russa da Ucrânia.

Guerra

Bettel condena guerra e tenta travar aumento do custo da energia no Luxemburgo

Numa declaração ao país esta quinta-feira de manhã, o primeiro-ministro Xavier Bettel condenou os ataques russos, e está a colaborar para que a guerra termine o mais rapidamente possível e para que os efeitos da guerra - nomeadamente o aumento dos preços da energia - não prejudique os residentes do país.

"É um dia negro e triste para a Europa", começa por afirmar Xavier Bettel na declaração. Em pouco mais de seis minutos e sem direito a perguntas dos jornalistas Bettel reiterou que o Grão-Ducado está comprometido em arranjar uma solução junto com os outros líderes europeus para "terminar já" com a invasão da Ucrânia.

"A estabilidade e segurança da Europa estão em perigo", realçou o chefe do executivo. Enquanto os países europeus e aliados tentavam encontrar uma "solução diplomática, o presidente russo preferiu recorrer às armas", lamentou o líder do Governo, uma posição igualmente partilhada horas antes pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Relato exclusivo de jovem ucraniana em Kiev: "Não vou sair de casa, tenho medo" Uma jovem ucraniana em Kiev, onde também houve explosões, relata o que está a acontecer: "A guerra já começou. Estamos todos em pânico".

Um ataque que condenou "veementemente", e que terá como consequências mais sanções suplementares da União Europeia as quais "estão prestes a ser acordadas", realçou.

Esta manhã, Bettel esteve reunido de urgência com os ministros, e disse ainda que em breve irá falar por telefone com o presidente ucraniano e ainda hoje irá para Bruxelas para reuniões sobre as sanções a aplicar à Rússia. A intenção é "acordar uma resposta comum" para forçar Putin a "terminar já com esta invasão".

"A nossa principal prioridade é proteger as populações civis" e analisar como "podemos ajudar as pessoas na Ucrânia", salientou ainda.

"Devemos proteger a população de um grande aumento do custo da energia"

A invasão russa põe ainda mais pressão nos preços da energia na Europa, que têm vindo a aumentar nos últimos meses. O Luxemburgo não tem escapado ao problema que preocupa agora ainda mais o Executivo já que vai colocar muitos agregados familiares numa situação mais vulnerável face ao aumento do custo da eletricidade e gás.

"Enquanto Governo estamos de acordo que devemos proteger a população de um grande aumento do custo da energia" declarou o chefe do Executivo. Bettel adiantou mesmo que está já em "negociações com os fornecedores de energia" para encontrar soluções para que os preços não continuem a subir para os agregados familiares.

Ao início da manhã, o primeiro-ministro tinha já escrito uma mensagem na sua conta do Twitter a condenar com firmeza os ataques da Rússia à Ucrânia que nas primeiras horas fizeram oito mortos e 11 feridos, com explosões em vários locais, entre eles a capital Kiev.



