Bettel condena comportamento de Monica Semedo

Filipa MATIAS PEREIRA "Todo o ato de assédio deve ser punido", disse Bettel sobre a sanção da ex-colega de partido.

Xavier Bettel lamentou esta quarta-feira o comportamento de Monica Semedo, que foi sancionada pelo Parlamento Europeu após acusações de assédio moral. "Tenho que condenar o comportamento", disse o governante numa conferência de imprensa em Estrasburgo.

Ladeado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, o primeiro-ministro luxemburguês defendeu que "todo o ato de assédio deve ser punido", acrescentando que "respeita" a decisão do órgão legislativo da União Europeia.

Estas declarações foram proferidas poucos dias depois de Roberta Metsola ter anunciado que a eurodeputada luxemburguesa vai perder o subsídio diário de 338 euros por um período de 10 dias.

Esta sanção surge na sequência das conclusões da comissão consultiva sobre reclamações de assédio entre assistentes e deputados do Parlamento Europeu.

"Depois de ter tido em conta as observações dos deputados em causa, decidi aplicar uma sanção à deputada Monica Semedo [...] pela sua conduta perante a sua auxiliar credenciada, que representou um caso de assédio moral", anunciou a presidente do Parlamento em plenário.

Mas este não é o primeiro caso em que Semedo é suspeita de bullying. Em 2021, a deputada europeia também foi acusada de assédio moral e foi impedida de exercer atividades parlamentares durante 15 dias - decisão que implicou um corte da sua remuneração pelo período equivalente.

Na altura, a alegada vítima assumiu ao Politico que se sentia aliviada pela "sua voz ter sido ouvida" e que os meses de convivência com Monica Semedo tinham sido "uma montanha russa".

Semedo assumiu o cargo de eurodeputada em 2019, tendo sido eleita pelo DP. Porém, no ano passado acabou por se desfiliar do partido de Bettel depois de infringir as regras de conduta parlamentar.

Desde então, exerce o cargo como independente no Renew Europe, um grupo político do Parlamento Europeu.

