Bettel condecora António Costa amanhã em Lisboa

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Justiça, Félix Braz, vão estar amanhã em Lisboa para participar na receção oficial organizada pela Embaixada do Grão-Ducado a propósito do Dia Nacional do Luxemburgo, que se assinalou ontem (23 de junho). O primeiro-ministro português, António Costa, vai estar estar presente e vai ser condecorado.

Bettel para Costa: "Desde que cá estive, mudou o PM, Portugal foi campeão europeu e está à frente da ONU” O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, encontrou-se hoje com António Costa em Lisboa, onde se deslocou para participar na Web Summit. Um encontro cordial em que Bettel brincou com as mudanças no país desde a última visita que fez a Lisboa, em 2014.

A amizade entre Costa e Bettel já vem de trás. Em novembro de 2016, Bettel deslocou-se a Lisboa para participar no Web Summit e encontrou-se com António Costa, onde fez rasgados elogios ao governante português. “Estive cá há dois anos, numa das minhas primeiras viagens ao estrangeiro, e desde então muitas coisas mudaram: mudou o primeiro-ministro, Portugal foi campeão europeu e tem um secretário-geral da ONU”, brincou Xavier Bettel na altura. “Perguntei ao primeiro-ministro [António Costa] o que se iria passar dentro de dois anos, e ele respondeu-me: 'A Comissão Europeia vai dizer que Portugal fez tudo bem'”, acrescentou.

Poucos meses depois, em abril de 2017, foi a vez de António Costa visitar o Luxemburgo, naquela que foi a sua primeira visita oficial como primeiro-ministro ao Grão-Ducado. O encontro foi aproveitado para a assinatura de vários acordos entre os dois países no âmbito da educação e economia.







A primeira visita oficial do primeiro-ministro português, António Costa, ao Luxemburgo aconteceu em abril de 2017. Foto: Chris Karaba





Em novembro desse mesmo ano, Bettel regressa a Portugal, novamente para o Web Summit. Portugal tinha acabado de enfrentar o verão negro dos grandes incêndios e Bettel aproveitou para apoiar Costa e oferecer ajuda: “achamos que é preciso encontrar soluções ao nível europeu para estes casos, quer se trate de inundações ou de incêndios”, disse o primeiro-ministro luxemburguês.



Incêndios: Xavier Bettel reitera apoio a António Costa O primeiro-ministro luxemburguês encontrou-se hoje com António Costa em Lisboa, depois de ter participado na Web Summit como um dos oradores convidados. Um encontro que durou várias horas e que serviu para discutir os incêndios em Portugal e a situação escaldante na Catalunha.

