O primeiro-ministro garantiu que o Governo não fará um plano de austeridade e que não vai aumentar impostos, mas continuar a seguir uma "política baseada no investimento, inovação e um ambiente fiscal estável".

Bettel: "Com este Governo, não haverá austeridade nem aumentos de impostos"

Tiago RODRIGUES O primeiro-ministro, Xavier Bettel, fez esta terça-feira um discurso sobre o Estado da Nação, apontando as alterações climáticas como um dos maiores desafios para o Luxemburgo e para o mundo e lembrando a importância dos apoios para evitar uma crise social, deixando de parte um plano de austeridade.

O líder do Executivo afirmou que não vão "deixar ninguém para trás" e que a "crise climática não deve tornar-se uma crise social".



"Tomaremos medidas específicas para aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. Tal como fizemos durante a crise do coronavírus, quando impedimos que a pandemia se transformasse numa crise social", recordou Bettel, salientando que cumpriu a promessa que fez no início da pandemia de que ninguém seria "deixado à chuva".

O primeiro-ministro disse que o Governo mostrou uma "solidariedade ativa durante a crise" e que uma das prioridades era "assegurar empregos no Luxemburgo", porque o "trabalho é a melhor forma de combater a pobreza".

"O Governo já pagou mais de mil milhões de euros em desemprego parcial a empresas. Depois de deduzidos os adiantamentos reembolsáveis, temos ainda uns impressionantes 791 milhões de euros que o Estado investiu para garantir dezenas de milhares de empregos", reforçou.

Bettel informou ainda que, até à data, o Estado pagou mais de mil milhões de euros em ajuda às empresas e aos trabalhadores por conta própria que passaram dificuldades durante a pandemia. "Este dinheiro também permitiu à maioria dos luxemburgueses manter o seu emprego remunerado".

A taxa de desemprego está agora nos 5,5%, "quase ao mesmo nível que estava antes da pandemia", notou o governante. "Em quase nenhum outro Estado-membro da UE o mercado de trabalho estabilizou tão rapidamente como no Luxemburgo".

Previsão do PIB deste ano é de um aumento de 6%

Outra das medidas que o Executivo adotou no ano passado foi duplicar o custo do bónus de aluguer. "Congelámos os alugueres a meio do ano da pandemia, para que os inquilinos não tivessem de pagar ainda mais pela habitação durante a crise. O trabalho a tempo reduzido, que normalmente é limitado a 80% do salário, compensou trabalhadores a 100% do salário mínimo social", explicou Bettel, garantindo que a economia está a crescer novamente.

"Após um declínio de 1,8% do nosso PIB em 2020, a previsão para este ano é de um aumento de 6%", anunciou, deixando de parte um plano de austeridade, que "seria a opção errada neste momento".

"É por isso que digo aqui clara e inequivocamente: com este Governo, não haverá política de austeridade e não haverá aumentos de impostos. Pelo contrário, este Governo continuará a seguir uma política baseada no investimento, inovação e um ambiente fiscal estável", assegurou o líder do Executivo.

Bettel informou que, no próximo ano, o investimento público atingirá 3,2 mil milhões de euros e aumentará para 3,7 mil milhões de euros até 2025.

Segundo o primeiro-ministro, o Luxemburgo continua a ter um dos mais baixos níveis de dívida pública da zona euro. "A dívida estabilizará nos próximos anos em cerca de 27% do PIB, ou seja, abaixo do limite ambicioso de 30% que estabelecemos para nós próprios, e muito abaixo dos 60% estipulados pelos regulamentos europeus".

Política social "forte" para combater a pobreza

Apesar de ter conseguido "evitar uma crise social durante a pandemia", o Executivo reconhece e diz estar ciente de que continuam a existir problemas sociais no país. "A política social tem sido, é e continuará a ser uma das principais prioridades deste Governo", assumiu Bettel.

"Ao longo dos últimos oito anos, fizemos enormes esforços para combater a desigualdade social com medidas financeiras específicas e pagamentos em espécie. Trata-se de investimentos em pessoas e no nosso futuro. Durante os últimos seis anos, aumentámos quatro vezes o salário mínimo social", relembrou.

O governante recordou também que, em 2017, a reforma fiscal proporcionou um "alívio significativo para os rendimentos pequenos e médios", reduzindo o crédito da taxa social e duplicando-o para rendimentos baixos, e que o Governo também duplicou o imposto crédito para pais solteiros.

"Em 2019, o governo cumpriu a sua promessa de aumentar o salário mínimo em mais 100 euros líquidos e cobriu dois terços dos custos, aumentando novamente o crédito fiscal", apontou.

Bettel referiu ainda a introdução do subsídio de alojamento, do novo REVIS, para melhor apoio para famílias com filhos e pais solteiros, a introdução de 20 horas de acolhimento gratuito de crianças e material escolar gratuito, assim como os transportes públicos.

"Contudo, também sabemos que ainda não atingimos o objetivo de erradicar completamente a pobreza no nosso país. Devemos, portanto, continuar no caminho de uma política social forte", prometeu.

O primeiro-ministro reconheceu que "ainda hoje há pessoas no Luxemburgo que têm dificuldades financeiras" e que uma das razões é o elevado custo da habitação, que representa "um grande fardo para muitas pessoas".

