Em causa está o apoio de um ministro do Governo israelita a terapias de conversão da homossexualidade.

Bettel boicotou um jantar na embaixada de Israel

Em causa está o apoio de um ministro do Governo israelita a terapias de conversão da homossexualidade.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, recusou-se a comparecer num jantar oficial da embaixada de Israel em protesto contra o apoio do ministro israelita da Educação a terapias de conversão, destinadas a “curar” a homossexualidade.

Tudo aconteceu na passada segunda-feira, num jantar de honra dado pela despedida da embaixadora de Israel na Bélgica e no Luxemburgo, Simona Frankel. Vários meios de comunicação israelitas afirmam que Bettel recusou assistir ao evento, como forma de protesto contra a política do ministro da Educação israelita, abertamente favorável às terapias de conversão.

O primeiro-ministro ter-se-á desculpado junto da embaixadora, que disse respeitar pessoalmente, mas afirmou que não vai assistir a eventos oficiais israelitas enquanto um ministro do governo aprovar a terapia de conversão homossexual.

O ministro em questão, Rafi Peretz, disse recentemente ter recomendado aquele tratamento a estudantes e explicou que testemunhou a possibilidade de mudar a orientação sexual dos homossexuais. Posição que não é partilhada pelo primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu considerou as afirmações do seu ministro “inaceitáveis” e adiantou que “não refletem a posição do Governo”.