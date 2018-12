O Governo quer que os trabalhadores que rompam o vínculo laboral também sejam abrangidos pelo subsídio de desemprego.

Bettel anuncia subsídio de desemprego também para quem deixa o trabalho

Manuela Pereira O primeiro-ministro, Xavier Bettel, apresentou esta terça-feira no Parlamento o programa do seu Governo tripartido - para os próximos cinco anos - formado por liberais, socialistas e ecologistas.

Entre as novidades que ainda não tinham sido anunciadas, o líder do executivo revelou que o Governo quer que os trabalhadores que rompam o vínculo laboral também sejam abrangidos pelo subsídio de desemprego.

No entanto, Bettel não avançou qualquer data para a entrada em vigor desta medida, que, para já, não passa de uma promessa.

A ideia é que o trabalhador possa ter direito a rescindir unilateralmente com o patrão, sem ser forçado a dar-lhe justificações e sem ser privado do direito ao subsídio de desemprego. No entanto, só pode usar uma vez esse direito ao longo da carreira profissional.

Esta era uma proposta do programa eleitoral do Partido Democrático (DP), justificada por Xavier Bettel à Rádio Latina, à margem das eleições legislativas.

Por agora, só têm direito ao subsídio de desemprego os trabalhadores que tenham sido despedidos. Mas o subsídio pode abranger, em breve, quem se despeça voluntariamente, mas apenas uma vez, ao longo da carreira profissional.