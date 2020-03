Bettel anuncia que quem sair de casa sem precisar paga multa de 145 euros

No seu discurso sobre o estado da Nação o primeiro-ministro Xavier Bettel falou não só da situação económica, financeira e social do país, que está melhor do que há três anos, insistiu várias vezes, mas também abordou assuntos como a habitação, o ensino e os transportes públicos, sem esquecer as questões de política estrangeira como o Brexit, a unidade europeia e a luta internacional contra o terrorismo.