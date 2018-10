Formador anuncia encontros até dia 28 de novembro. Até aqui, as conversações têm decorrido de modo favorável.

Bettel agenda mais reuniões para formação do Governo

Designado formador do próximo Governo pelo Grão-Duque Henri após as eleições legislativas de dia 14, Xavier Bettel tem reuniões calendarizadas com os outros representantes da coligação (LSAP e Déi Gréng) até dia 28 de novembro, segundo informação divulgada pelo Executivo.

De início, os encontros estavam anunciados até ao próximo dia 14, mas foram agora acrescentadas reuniões nos dias 16, 21, 22, 23 e 28 de novembro.

Até aqui, o andamento das negociações tem sido positivo e os participantes mostram-se sorridentes em função do decurso das conversações.



