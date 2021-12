O primeiro-ministro confirma numa entrevista ao L'Essentiel que quer debater a obrigação vacinal no Luxemburgo. Se a situação não mudar, avançará para a discussão. Fala do susto da sua própria experiência de internamento e das famílias das vítimas da pandemia.

Luxemburgo 3 min.

Pandemia

Bettel. "A vacinação obrigatória estará em cima da mesa", em janeiro

Redação O primeiro-ministro confirma numa entrevista ao L'Essentiel que quer debater a obrigação vacinal no Luxemburgo. Se a situação não mudar, avançará para a discussão. Fala do susto da sua própria experiência de internamento e das famílias das vítimas da pandemia.

O primeiro-ministro do Luxemburgo quer discutir já em Janeiro a vacinação obrigatória no Luxemburgo, segundo afirma uma entrevista ao L'Essentiel publicada esta sexta-feira. Bettel lembra as 906 mortes provocadas pela Covid-19 no país, fala do susto do seu internamento e apela à vacinação neste período conturbado pela chegada da Omicron.



“Este vírus ainda nos traz a sua cota de más notícias no final do ano. Estamos todos cansados”, começa por admitir Xavier Bettel na entrevista ao L'Essentiel a propósito da nova variante Omicron. Contudo, não irá baixar a guarda realçando que o país está a viver uma nova vaga. Embora muito mais contagiosa, a Omicron parece ser menos patogénica, o que para o governante é uma “boa notícia”.

O chefe do executivo volta a apelar à vacinação como a melhor solução para travar a pandemia e a escalada da severidade da nova variante.

“A maioria das pessoas sem historial clínico e hospitalizadas não foram vacinadas”, realça o primeiro-ministro e avança: “Eu gostaria que em janeiro discutíssemos a obrigação da vacina, listássemos os prós e os contras. Uma vez definida a posição comum do governo, espero um debate de consulta no Parlamento”.

Guy Jallay

Bettel salienta que quer evitar tomar esta medida, e por isso, tem avançado para as novas restrições no país. Mas, “se não sairmos” desta fase, “a opção estará em cima da mesa”.

E como seria implementada esta obrigação vacinal? “Existem muitos modelos que estamos a analisar. As multas são necessárias? Quais serão as sanções? (…) O que acontecerá com os não vacinados? É fácil dizer que se é a favor ou contra, mas precisamos conhecer todos os prós e contras para escolher um caminho Vou apresentar tudo isso mais tarde”.

Luxemburgo com 582 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas Uma pessoa morreu por causa do vírus.

O susto do seu internamento

Xavier Bettel garante que não recuará perante os “ataques de ódio” dos negacionistas e as “falas notícias” e fala por experiência própria do seu internamento por covid-19, numa altura em que só ainda “tinha recebido uma dose da vacina”.

“Não me atrevo a imaginar as consequências se eu não tivesse sido vacinado. Quando penso naqueles cinco dias no hospital com problemas de saturação de oxigênio no sangue, aqueles momentos foram muito difíceis para minha família e meu marido. Milhares de luxemburgueses sofreram o mesmo. Penso principalmente naqueles que não saíram e que deixam um grande vazio para seus entes queridos”, confessa ao L'Essentiel.

Na entrevista, o primeiro-ministro garante que não recuará por criticas de que esteja a adotar medidas liberticidas. “Fui eleito para tomar decisões, não vou recuar porque algumas pessoas não concordam com as medidas. Se eu tiver motivos científicos para mudar de ideia, mudarei, mas as escolhas políticas são guiadas pelos fatos e pela realidade. Não por meio de informações falsas, ódio ou violência”.

Bares e restaurantes fecham às 23h e máscara obrigatória nas escolas A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h.

“Pior ainda”, diz Bettel, são os médicos que aconselham os doentes a não se vacinar. E depois as pessoas ficam infetadas e são hospitalizadas. Estes doentes deviam pedir contas com o médico quando saíssem do hospital, frisa. “Mas alguns nunca saíram ... Recentemente, encontrei pessoas que me disseram: 'O seu vírus não existe'. Eles que tentem explicar isso às famílias das 906 pessoas que morreram”, no Luxemburgo vítimas da pandemia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.