Berta Nunes reúne-se com três ministros no Luxemburgo

Manuela PEREIRA

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas está no Grão-Ducado, naquela que é a sua segunda visita de trabalho ao país desde que tomou posse em outubro do ano passado.

Da agenda da governante portuguesa consta ainda encontros com os ministros com as pastas do Trabalho, Dan Kersch, da Segurança Social, Romain Schneider, e da Educação, Claude Meisch.

A segunda visita de Berta Nunes ao Luxemburgo começou no domingo justamente com o ensino em destaque. A secretária de Estado participou na cerimónia de entrega de certificados [que teve lugar no centro Trifolion, em Echternach] aos mais de 150 alunos que passaram nas provas de língua e cultura portuguesas, realizadas em junho de 2019.

E a propósito de ensino de português no estrangeiro, a secretária de Estado não rejeita a revogação da propina. Na entrevista que concedeu à Rádio Latina, no mês passado, Berta Nunes disse que “as comunidades terão, mais tarde ou mais cedo, ensino gratuito”.

A taxa de inscrição foi introduzida em 2013 pelo governo PSD/CDS-PP e foi muito criticada então pelo PS.

Ontem, mais de 150 alunos receberam, em Echternach, a certificação de aproveitamento nas provas de língua e cultura portuguesas.