É o pedido que a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes dirige aos portugueses no Luxemburgo que vão de férias para Portugal, numa mensagem exclusiva para o Contacto.

Berta Nunes

Férias em Portugal. "Tomem como vosso o combate de Portugal contra a covid-19"

Paula SANTOS FERREIRA

É o pedido que a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes dirige aos portugueses no Luxemburgo que vão de férias para Portugal, numa mensagem exclusiva para o Contacto. Portugal está classificado como zona de risco elevado.

"As principais mensagens que gostaria de deixar são, por um lado, a de que devem preparar a viagem, informando-se previamente sobre as medidas a tomar no itinerário que vão cumprir, e, por outro, a de que devem ser responsáveis e seguir sempre as recomendações das autoridades de saúde", começa por aconselhar aos portugueses residentes no Luxemburgo a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, na mensagem exclusiva aos leitores do Contacto.

Berta Nunes pede aos portugueses, que se puderem vacinar-se nos países onde residem, como o Luxemburgo, "façam-no; caso não estejam vacinados, devem fazer um teste à covid-19 para entrar em Portugal e sempre que necessário, de acordo com as recentes medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros de 8 de julho; usem máscara; cumpram o distanciamento social; reforcem as medidas de higiene; cumpram a etiqueta respiratória e evitem ajuntamentos públicos".

"As recomendações que dirigimos aos portugueses residentes no estrangeiro que regressam ao país no verão são aquelas que dirigimos a todos aqueles que residem ou visitam Portugal, embora saibamos que para quem há muito não se reúne com os seus familiares e amigos que aqui os esperam, estas podem implicar um esforço muito superior", assume a governante portuguesa.

"Gostaria, em suma, de pedir aos portugueses residentes no estrangeiro que preveem visitar o país nestas férias que, tal como até aqui têm feito, tomem como seu o combate que Portugal está a travar contra a pandemia, hoje com o objetivo imediato de reduzir o número de novos casos por 100 mil habitantes, de acordo com o qual o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças nos classifica atualmente como zona vermelha".

A secretária de Estado adianta: "Caso desenvolvam algum sintoma durante a sua estada em Portugal ou suspeitem que possam estar infetados, bem como os seus filhos ou restantes familiares, devem contactar de imediato o SNS 24 (808 24 24 24) e cumprir de seguida todas as recomendações dadas".

"Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para saudar todos os portugueses residentes no Luxemburgo, agradecer-lhes o valioso contributo que prestam ao país com o seu trabalho e com os laços afetivos, culturais, cívicos e económicos que mantêm com Portugal durante todo o ano, e de transmitir a todos votos de boa viagem e boas férias, em segurança".

