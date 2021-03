A defesa pediu recurso e o veredito deverá ser conhecido hoje.

Bereldange. Polícia acusado de duplo homicídio deve conhecer sentença esta quarta

Diana ALVES A defesa pediu recurso e o veredito deverá ser conhecido hoje.

O agente da polícia suspeito do duplo homicídio de Bereldange, em 2016, deve ficar a conhecer a sentença esta quarta-feira, após o pedido de recurso da defesa. De acordo com a RTL, o tribunal deverá pronunciar-se ainda esta quarta-feira sobre o caso que remonta a setembro de 2016.



Na altura, a irmã e o cunhado do agente foram encontrados mortos no apartamento do casal em Bereldange. O polícia é acusado de ter envenenado o casal com uma substância encomendada através da Internet.

O site da televisão luxemburguesa lembra que os dois morreram após terem consumido uma bebida envenenada com uma dose fatal do composto químico cianeto.

Na primeira instância, o arguido assumiu o ato de vingança mas referiu que a intenção não era de matar, mas que os dois se sentissem mal durante apenas alguns dias. Mas a explicação não convenceu o tribunal. O homem, na altura com 26 anos, acabou por ser condenado a prisão perpétua, diz a RTL.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.