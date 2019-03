Benfica tenta consolidar o comando da I Liga, FC Porto ‘proibido’ de vacilar

O Benfica procura, na 25.ª jornada, manter ou até reforçar a liderança da I Liga de futebol, com a receção ao Belenenses, equipa que bateu os ‘encarnados’ na primeira volta, no duelo que fecha a ronda.

Quando subir na segunda-feira ao relvado do Estádio da Luz, o Benfica já terá conhecimento do resultado do FC Porto, segundo classificado, com menos dois pontos e principal perseguidor, que defronta um dia antes o lanterna-vermelha Feirense, em Santa Maria da Feira.

Gabriel, expulso na última jornada na vitória sobre os ‘dragões’ (2-1), é baixa certa frente à formação do Restelo, mas é esperado que o técnico Bruno Lage efetue mais alterações, já que o Benfica terá ainda hoje um duelo com o Dínamo em Zagreb, para a Liga Europa.

Caso vença na receção ao Belenenses, o Benfica alcançará a 10.ª vitória consecutiva na I Liga e Bruno Lage continuará 100% vencedor na prova, depois de ter substituído Rui Vitória no comando técnico da equipa lisboeta.

Na primeira volta, o Belenenses impôs a primeira derrota na prova ao Benfica, por 2-0, na altura com Rui Vitória ainda a ocupar o cargo de técnico dos ‘encarnados’.

Apesar da ‘guerra’ institucional que motivou a separação entre a SAD e clube, o Belenenses segue num tranquilo sétimo lugar, reforçado por dois triunfos consecutivos, e alimenta um possível regresso às competições europeias na próxima época.

Na ‘ressaca’ do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, após bater a Roma por 3-1, o FC Porto está obrigado a vencer em Santa Maria da Feira, perante um adversário que vem de seis derrotas consecutivas e que venceu pela última vez na segunda ronda da I Liga.

Com o Feirense com um pé na II Liga (já está a 10 pontos da ‘salvação’), o técnico Sérgio Conceição deverá ser obrigado a fazer algumas mudanças no ‘onze’, sobretudo devido ao desgaste físico sofrido nos 120 minutos intensos que foi o duelo com os romanos, que apenas foi decidido no prolongamento.

Ainda com esperança de chegar ao terceiro lugar, o Sporting, quarto colocado, defronta no sábado o Boavista, no Estadio do Bessa, e espera por um deslize horas antes do Sporting de Braga, terceiro, que recebe o Vitória de Guimarães, num ‘clássico’ minhoto. Os bracarenses têm mais três pontos do que os ‘leões’.

O surpreendente Moreirense, que segue no quinto lugar, com três pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, sexto, visita no sábado o Marítimo, a necessitar com urgência de pontos para distanciar-se da zona de despromoção.

A ronda arranca na sexta-feira com o Desportivo de Chaves, outro dos ‘aflitos’, na 17.ª e penúltima posição, a receber o tranquilo Rio Ave (nono).

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 mar:

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 20:30

- Sábado, 09 mar:

Marítimo - Moreirense, 15:30

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18:00

Boavista – Sporting, 20:30

- Domingo, 10 mar:

Portimonense – Nacional, 15:00

Santa Clara - Desportivo das Aves, 14:00 locais (15:00, horas de Lisboa)

Vitória de Setúbal – Tondela, 17:30

Feirense - FC Porto, 20:00

- Segunda-feira, 11 mar:

Benfica – Belenenses, 20:15

