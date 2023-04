A oferta deverá entrar em vigor a partir do verão, mas não será válida para todos.

Belval. Parque de estacionamento dos CFL volta a ser gratuito

A oferta deverá entrar em vigor a partir do verão, mas não será válida para todos.

O parque de estacionamento dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) em Belval, Esch-sur-Alzette, voltará a ser gratuito, revelou Tom Ewert, do departamento de comunicação da empresa, ao Luxemburger Wort.

Contudo, a oferta será apenas válida para os condutores que utilizem transportes públicos em Belval e não para quem quiser estacionar para ir às compras, fazer refeições ou assistir a concertos, por exemplo.

Rodange inaugura parque de estacionamento com 1.600 lugares Ao mesmo tempo que o estacionamento é inaugurado, há uma redução de comboios fora das horas de ponta na linha 70, por causa das obras de expansão.

Para acederem ao estacionamento gratuito, os utilizadores deverão recorrer à aplicação dos CFL, cuja função de geolocalização poderá determinar se os utilizadores excedem o perímetro de estacionamento de 1,5 quilómetros. Portanto, se ultrapassar este perímetro, poderá estacionar gratuitamente.

Os trabalhos de conversão do espaço, que incluem por exemplo a adaptação de balcões e câmaras para reconhecimento de matrículas, estão a decorrer e deverão estar concluídos até agosto.

Recorde-se que, atualmente, quem quiser estacionar no parque e apanhar o comboio tem de pagar um euro por hora entre as 6h e as 19h ou então uma mensalidade de 85 euros.

