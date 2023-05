O estacionamento no parque dos CFL, em Belval, Esch-sur-Alzette, deverá voltar a ser gratuito a partir de agosto.

Belval

LSAP quer saber por é que estacionamento dos CFL só será grátis para alguns

Ana TOMÁS O estacionamento no parque dos CFL, em Belval, Esch-sur-Alzette, deverá voltar a ser gratuito a partir de agosto.

O parque de estacionamento dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) em Belval, Esch-sur-Alzette, deverá voltar a ser gratuito a partir do verão.

No entanto, o acesso será condicionado, o que levou o LSAP a questionar, na passada sexta-feira, numa pergunta parlamentar, o ministro da Mobilidade, François Bausch sobre os limites do acesso sem custos.

De acordo com um artigo publicado pelo Luxemburger Wort no final de abril, que cita um funcionário da empresa ferroviária, o estacionamento no parque dos CFL, que voltará a ser gratuito a partir de agosto, só se aplicará apenas aos utilizadores de transportes públicos em Belval, que se desloquem num raio superior a mais de 1,5 km.

A medida exclui quem quiser usar o parque para deixar o carro e ir às compras, fazer refeições ou assistir a concertos na zona, que acolhe a sala de espetáculos Rockhal.

Na pergunta parlamentar, os socialistas querem saber, junto do ministro, quais as razões que levaram à alteração tarifária do parque, questionando a taxa média de ocupação anual, mensal e diária dos lugares de estacionamento, nos últimos cinco anos.

O LSAP questiona também se está previsto estender o estacionamento gratuito, em parceria com o comércio local, aos clientes que fazem compras na zona ou se os CFL preveem introduzir "um cartão de estacionamento com tarifas acessíveis para as empresas localizadas em Belval ou no caso de os lugares de estacionamento ficarem vagos".

Atualmente, quem quiser estacionar no parque e apanhar o comboio tem de pagar um euro por hora entre as 6h e as 19h ou uma mensalidade de 85 euros.

