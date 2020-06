A situação nas fronteiras belgas foi o tema central de uma reunião bilateral entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo e da Bélgica, na terça-feira.

Bélgica reabre fronteiras a partir de 15 de junho

A Bélgica vai mesmo reabrir as suas fronteiras no próximo dia 15 de junho.

O anúncio foi feito ontem pela primeira-ministra do país vizinho, Sophie Wilmès, no dia em que a líder do Executivo confirmou que a terceira fase de desconfinamento no país arrancará mesmo na próxima segunda-feira.

O diário belga Le Soir escreve que “a Bélgica reabrirá as suas fronteiras a partir de 15 de junho com os países da União Europeia, com o Reino Unido e com outros países do espaço Schengen”.

A líder do Executivo avisou, no entanto, que cada país irá decidir sobre a reabertura das suas fronteiras, aconselhando ainda à população que consulte o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de partir em viagem.

Quanto às viagens para fora da Europa, Sophie Wilmès sublinhou que as condições dessas partidas terão ainda de ser determinadas “à luz da evolução das discussões a nível europeu”, pode ler-se ainda no Le Soir.

A situação nas fronteiras belgas foi o tema central de uma reunião bilateral entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo e da Bélgica, na terça-feira, no Grão-Ducado, com Jean Asselborn a reivindicar o levantamento de algumas das medidas restritivas impostas para conter a pandemia de covid-19, nomeadamente o fecho das fronteiras.

A Bélgica continua a ser um dos países mais afetados pelo novo coronavírus se se tiver em conta o número de mortos em relação à população, registando 82 por cada 100.000 habitantes, segundo o balanço de ontem da AFP.

Em números absolutos, o país vizinho totaliza cerca de 9.500 mortes entre um total de mais de 58 mil casos identificados desde o início da pandemia.



