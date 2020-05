O dia 8 de junho era a data anteriormente avançada para a reabertura das fronteiras, mas Philippe Goffin prefere apontar uma data “mais realista”.

Bélgica deverá reabrir fronteiras em meados de junho

Henrique DE BURGO O dia 8 de junho era a data anteriormente avançada para a reabertura das fronteiras, mas Philippe Goffin prefere apontar uma data “mais realista”.

O governo da Bélgica iniciou contactos com o Luxemburgo e os restantes países vizinhos, França, Alemanha e Holanda, para a reabertura das suas fronteiras.

'Polizei' confunde França e Luxemburgo e controla fronteira errada Durante 20 minutos, a polícia alemã montou uma brigada de fiscalização na rotunda errada. O insólito esbarrou com a indignação dos automobilistas de Schengen.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Philippe Goffin, as viagens para a Bélgica poderão ser feitas já a partir de meados do mês de junho.

Em entrevista à televisão RTBF, na sexta-feira, 22 de maio, o governante belga admitiu a possibilidade da reabertura das fronteiras, acrescentando que o objetivo é tentar sair "progressivamente" do confinamento, mas em coordenação com outros países europeus.

Fazer compras na Bélgica poderá ser uma possibilidade já a partir desta semana Apesar de a fronteira entre o Luxemburgo e a Bélgica só reabrir oficialmente a 8 de junho, a possibilidade terá sido avançada pelo ministro dos Negócios Estangeiros, Jean Asselborn, este sábado.

O dia 8 de junho era a data anteriormente avançada para a reabertura das fronteiras, mas Philippe Goffin prefere apontar uma data “mais realista”: entre 8 e 15 de junho.

Recorde-se que, com 9,200 vítimas mortais associadas ao coronavírus entre os cerca de 57 mil infetados, a Bélgica é o país com a mais alta taxa de mortalidade por um milhão de habitantes (801 mortos por milhão de habitantes).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.