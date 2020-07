A comuna que faz fronteira com o Grão-Ducado e com França só fica atrás de Antuérpia no que respeita ao número de novas infeções. O burgomestre aponta ao dedo à política de testes luxemburguesa.

Bélgica. Aubange culpa o Luxemburgo pelo aumento do número de casos de covid-19

Face ao aumento do número de infeções detetadas em Aubange, o burgomestre da comuna belga levanta abertamente a proximidade com o Grão-Ducado, particularmente com a região de Esch, para justificar os números divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública da Bélgica em relação à semana passada.

Considera a comuna francófona da Bélgica mais afetada pelo ressurgimento de novos casos, Aubange está na mira das autoridades de saúde. Citada pela imprensa belga, a Agência de Saúde da Valónia também atribuiu o aumento de novos casos à proximidade com o Grão-Ducado. Usa, inclusivamente, o "rastreio maciço realizado no Luxemburgo" para justificar o desvio no balanço nacional.

Segundo o L'Essentiel, a maioria das novas infeções foi identificada em trabalhadores transfronteiriços. A informação não foi, porém, confirmada pelas autoridades competentes.

Terra Vermelha

A vermelho, a cidade que faz fronteira com com Rodange, no Grão-Ducado, e Mont-Saint-Martin, em França, destaca-se pelo aparecimento de 28 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 16 foram diagnosticados nos últimos dois dias.

No ranking, o pequeno município das profundezas da Bélgica fronteiriça, só fica atrás de Antuérpia com 271 casos diagnosticados entre 10 e 16 de julho. Em comparação, Bruxelas contabilizou 12 casos no mesmo período. Charleroi 15, Mouscron 13, Verviers 10 e Liége 9.

Embora, no conjunto do país, apareça em segundo lugar no que respeita ao aumento de diagnósticos positivos para a covid-19, Aubange é na realidade o município mais afetado pela pandemia, tendo em conta o número de habitantes.

Localizada no distrito de Arlon, a cidade tem pouco mais do que 15 mil habitantes. Junto à capital, Antuérpia tem perto de 526 mil. Contas feitas, 0,16% da população de Aubange está infetada pelo novo coronavírus, enquanto que na cidade portuária "apenas" 0,0005% dos residentes testaram positivo para covid-19.





