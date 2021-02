À frente dos alemães e dos franceses, os trabalhadores luxemburgueses que moram na Bélgica são os que mais riqueza a acumulam.

Belgas são os fronteiriços "mais ricos"

Os residentes belgas que trabalham no Luxemburgo são os trabalhadores fronteiriços "mais ricos" da Grande Região como mostra o mais recente relatório do Banque Central du Luxembourg (BCL). Muito além dos salários, é tudo uma questão de património.

De acordo com os dados revelados esta semana, o património líquido médio dos belgas em 2018 fixava-se nos 275.600 euros, acima dos 236.400 euros acumulados pelos alemães ou dos 212.800 euros que os franceses levam para o outro lado da fronteira.

Outra conclusão é que o aumento do rendimento bruto médio dos trabalhadores fronteiriços entre 2014 e 2018 beneficiou mais os belgas (+16,4%, 71.000 euros), seguidos pelos franceses (+13,9%, 61.700 euros) e depois pelos alemães (+12,4%, 71.900 euros). "Este aumento foi mais limitado para as famílias de empregados residentes no Luxemburgo cuja pessoa de referência nasceu no estrangeiro (+7,2%, 67.200 euros)".

Topo da pirâmide

Apesar disso, com praticamente o dobro, os trabalhadores que residem no Grão-Ducado continuam no topo da pirâmide com a riqueza média a chegar aos 402.500 euros. Aqui conta o valor patrimonial da habitação. Mais uma vez, o preço médio dos bens imóveis é responsável pela maior parte desta diferença. Tendo em conta que um apartamento em Differdange pode valer praticamente o triplo do que uma moradia em Audun-le-Tiche, Martelange ou Perl é fácil de entender.

Apesar de 46,7% do total dos fronteiriços terem casa própria, o valor patrimonial dos imóveis é inferior. Sabemos que a diferença está aqui, tendo em conta que a riqueza acumulada tanto no Luxemburgo como nos outros países que compõem a Grande Região é composta maioritariamente por bens imobiliário.

Mas também há disparidade no Luxemburgo. Cá dentro, o fator é o berço. Quem nasce no Luxemburgo, por exemplo, consegue alcançar uma riqueza média de 660.200. Muito abaixo, os estrangeiros não costumam ultrapassar a barreira dos 251.600 euros.





