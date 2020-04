Um novo decreto proíbe agora os belgas de se abastecerem com combustível no Luxemburgo e de fazerem compras em França a não ser que tenham um documento que prove que trabalha nalgum desses países.

Belgas proibidos de reabastecer em bombas no Luxemburgo

Tudo começou esta terça-feira de manhã com uma publicação do governador da província belga do Luxemburgo, segundo o L’essentiel. "Atenção, trabalhadores transfronteiriços (belgas), já não é possível ir ao Grão-Ducado do Luxemburgo ou à França para encher o depósito ou fazer compras", afirmou Olivier Schmitz, através da sua página no Facebook. "Apenas motivos essenciais enumerados na ilustração podem justificar a passagem de uma fronteira".



Nove horas mais tarde, a publicação tem 465 partilhas e mais de 263 comentários. Agora, quem vive em Sterpenich já não pode ir a Steinfort e o mesmo se aplica aos habitantes de Aubange que estão agora proibidos de encher os seus depósitos em Rodange. E isto mesmo que a primeira estação de serviço belga esteja muito mais longe.

E Martelange, onde a estrada nacional 4 belga conduz às bombas do Luxemburgo, questiona o L’essentiel. De acordo com a polícia do Grão-Ducado, "as fronteiras permanecem abertas" para quem “tiver um documento que prove que trabalha no Luxemburgo”. Nesse caso, “é permitido viajar para comprar bens vitais. Por isso, sugerimos que o faça durante a sua viagem profissional, o que não causará viagens adicionais", explicou no Facebook Franz Clément, investigador do Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (LISER), comunicando a mensagem da polícia do Grão-Ducado.

