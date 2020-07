Bebé luxemburguesa desaparecida há cinco anos. Justiça acusa a mãe

Pétange: Lagoa de Linger drenada para procurar bebé desaparecida

As buscas para encontrar Bianka, a bebé desaparecida no início do mês nos arredores de Pétange, continuam. Esta quarta-feira, a Polícia continua a drenar a lagoa de Linger para procurar o cadáver da criança, já que foi naquele local que a mãe foi vista pela última vez com Bianka.