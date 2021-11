Na COP26, o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa participou numa mesa redonda com o secretário-geral da NATO e outros ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

COP26

Bausch reafirma compromisso do Luxemburgo para reduzir conflitos provocados pelas alterações climáticas

O vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, François Bausch, reafirmou, esta terça-feira, na COP26, o compromisso do Luxemburgo em contribuir para reduzir conflitos provocados pelas alterações climáticas, alertando para a necessidade de prevenção e ação dos organismos de defesa internacionais, como a NATO.

O governante participou numa mesa redonda, à distância, copatrocinada pela Alemanha, o Nauru e o Grão-Ducado em colaboração com os grupos de reflexão "Munich Security Conference" e "adelphi", e na qual participaram o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, e vários ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, refere o comunicado do Ministério da Defesa.

No encontro, as partes envolvidas concordaram que as alterações climáticas são uma das maiores ameaças à paz e à segurança globais, salientando a necessidade de uma ação climática urgente, ambiciosa e coordenada.

"As alterações climáticas estão na origem de muitos conflitos, por exemplo na região do Sahel, onde estão a contribuir para a escassez de terras férteis e recursos hídricos e, como resultado, para uma maior competição entre diferentes comunidades pelo acesso a esses recursos, levando a tensões e conflitos cada vez mais violentos", exemplificou François Bausch.

O vice-primeiro-ministro e responsável pela pasta da Defesa destacou, na sua intervenção, a necessidade de ação, sobretudo através de uma melhoria nos instrumentos de previsão e de alerta precoce, ao nível da NATO e da União Europeia, com o objetivo de detetar antecipadamente os riscos e ameaças provocados pelas alterações climáticas e criar as medidas de prevenção mais adequadas.

François Bausch sublinhou também a importância de apoiar os países e regiões mais frágeis para que se consigam adaptar e atenuar os impactos das alterações climáticas na segurança, contribuindo, em particular, para a mediação entre comunidades e para a gestão eficiente dos recursos naturais. A este propósito, o ministro recordou que estes elementos fazem parte das principais propostas do Luxemburgo no âmbito dos processos de elaboração da chamada "bússola estratégica", a nível da UE e do novo conceito estratégico da NATO, assente na "diplomacia, cooperação para o desenvolvimento e defesa" e que, segundo o governante, o Grão-Ducado pratica no quadro da sua política externa.

Para o vice-primeiro-ministro, esta abordagem permite uma ação mais coordenada que permite alcançar objetivos de promoção da paz, de desenvolvimento sustentável e de respeito pelos direitos humanos.



Ontem, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, que discursou na cimeira, que decorre em Glasgow, Escócia, também se referiu às contribuições financeiras do Luxemburgo para a "solidariedade internacional", lembrando que o país disponibilizou, "para os anos 2021 a 2025, um envelope de 200 milhões de euros". "Estes fundos adicionais à ajuda pública ao desenvolvimento, aos quais o Luxemburgo continuará a afetar 1% do seu Rendimento Nacional Bruto, serão cada vez mais investidos em instrumentos inovadores a fim de mobilizar o financiamento privado essencial para uma ação climática eficaz".

"Posso anunciar que o Grão-Ducado do Luxemburgo irá aumentar a sua contribuição em 50% para o próximo ano. A crise climática pede-nos ação hoje", acrescentou.

Os compromissos do setor da Defesa para reduzir as suas próprias emissões

Na reunião em que François Bausch participou foram ainda discutidas medidas para reduzir o impacto das estruturas e missões de defesa na emissão de gases com efeito de estufa.

Os intervenientes comprometeram-se a medir e registar essas emissões, utilizando uma metodologia eficiente e unificada de recolha de dados, procurando reduzi-las através das tecnologias existentes e investindo na investigação e desenvolvimento de combustíveis e/ou sistemas de propulsão neutros em carbono, que poderão também vir a servir o sector civil, refere o comunicado do Ministério da Defesa.

