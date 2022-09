O vice-primeiro-ministro François Bausch declarou este sábado na RTL, em véspera da tripartida que era necessário "primeiro conseguir passar este inverno e ver como a situação evolui depois".

Bausch defende ajudas seletivas para "reduzir a miséria social"

O vice-primeiro-ministro François Bausch declarou este sábado na RTL, em véspera da reunião tripartida que era necessário "primeiro conseguir passar este inverno e ver como a situação evolui depois".



Este domingo, às 14h, no castelo de Senningen, começa a nova tripartida que reúne governo, sindicatos e empregadores para encontrar soluções para o difícil contexto económico. Esta reunião incidirá sobre o aumento da inflação, a crise energética e as consequências no poder de compra e na economia, explicou o Ministério de Estado em comunicado, na sexta-feira.



"Nenhuma discussão deve ser tabu", assegurou Xavier Bettel na quarta-feira passada, após as reuniões bilaterais com empregadores e sindicatos. Uma fórmula também utilizada por François Bausch, este sábado ao meio-dia, no programa Background am Gespréich, na rádio RTL.



Bausch diz-se aberto a uma discussão sobre o index

Embora os parceiros da coligação governamental (DP-Dei Gréng-LSAP) possam ter opiniões diferentes, o ministro dos Verdes salientou que o Governo estava "unido" nas negociações e tem uma série de medidas para pôr em cima da mesa. "É urgente agir e encontrar soluções para combater a inflação. Temos de passar primeiro o Inverno e ver como a situação se desenvolve depois", explicou François Bausch.

Tripartida começa no domingo. Três dias para ajudar a salvar famílias e empresas Governo, patronato e sindicatos reúnem-se este domingo. Adivinham-se discussões tensas.

O ministro declarou que o Governo está consciente das dificuldades que estão a enfrentar as empresas e as famílias. Neste contexto imprevisível, é portanto necessário não utilizar toda a margem de manobra financeira. Os ganhos financeiros devem ser utilizados para fornecer uma ajuda seletiva, a fim de "reduzir a miséria social".

Bausch diz-se aberto a uma discussão sobre o "index" e acredita que todos os atores sociais se encontram unidos, enquanto se aguarda pelos cinco novas tranches, em 2023. "O nosso objetivo é reduzir a inflação e manter o nosso sistema (indexação)", afirmou François Bausch. Bausch reafirma que não está fechado ai debate sobre as indexações salariais considerando que ele próprio, certamente, não necessitará de um aumento de 2,5% no seu salário.

Aos microfones da RTL, o ministro da Mobilidade frisou ainda que não será injustificado falar de uma adaptação da tabela fiscal como reclama o CSV.

Se não se chegar a acordo nos três dias de reuniões tripartidas o Governo vai assumir as suas responsabilidades, assegurou François Bausch.

