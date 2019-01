Qual é a diferença entre a situação dos emigrantes que compraram bebés em Portugal e o caso de Cristiano Ronaldo, que poderá ter recorrido a barrigas de aluguer na Califórnia? A chamada "gestação de susbstituição" ainda não é permitida na maioria dos países e coloca problemas éticos e legais.

Barrigas de aluguer são permitidas em Portugal, mas sem dinheiro envolvido

Qual é a diferença entre a situação dos emigrantes que compraram bebés em Portugal e o caso de Cristiano Ronaldo, que poderá ter recorrido a barrigas de aluguer na Califórnia? A chamada "gestação de susbstituição" ainda não é permitida na maioria dos países e coloca problemas éticos e legais.

Cristiano Ronaldo terá recorrido a barrigas de aluguer para ter os três filhos, Cristiano Júnior e os gémeos Eva e Mateo, e no entanto não foi incomodado pela justiça. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o jogador de futebol português terá recorrido a uma das muitas agências de “gestação de substituição” que proliferam na Califórnia, nos Estados Unidos, graças a legislação favorável. Na Califórnia uma criança assim gerada pode chegar a custar 135 mil euros, recebendo a mulher que aceita engravidar cerca de 39 mil, segundo o mesmo jornal. Haverá mesmo catálogos com as mulheres disponíveis a engravidar, podendo ser usado o esperma do “cliente” para fertilizar os óvulos, e estes podem também vir de uma segunda mulher. No caso de Cristiano Ronaldo, as mulheres que lhe terão gerado os filhos seriam mexicanas, segundo informação da irmã do jogador, Katia Aveiro. A agência a que Cristiano Ronaldo terá recorrido fica em La Mesa, uma pequena localidade perto de San Diego, na Califórnia, a cerca de 30 quilómetros da fronteira mexicana.

As barrigas de aluguer, também conhecidas por gestação de substituição, não são permitidas na maioria dos países, e levantam vários problemas éticos e legais. É legítimo usar o corpo de uma mulher para gerar crianças que não viverão com ela, satisfazendo a procura de casais ou de pessoas solteiras que não podem ter filhos? E é moralmente aceitável fazê-lo por dinheiro – o que pode conduzir à exploração de mulheres em situação de fragilidade económica, como imigrantes?

Em Portugal, a gestação de substituição é permitida desde 31 de julho de 2017, mas só em circunstâncias muito restritas definidas pela lei, e só depois de o pedido ser autorizado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA). A lei define a gestação de substituição como a situação em que “a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade”.

É necessário que se trate de casais heterossexuais ou de duas mulheres que não tenham útero ou que tenham a impossibilidade absoluta de ter filhos. Depois de obtida a autorização do CNPMA, é assinado um contrato entre a mulher que aceita suportar a gravidez e o casal que receberá a criança. Mas ao contrário do que aconteceu no caso do casal detido no Norte do país em dezembro, por vender bebés para imigrantes no Luxemburgo, França e Suíça, não pode haver qualquer dinheiro envolvido.

A lei portuguesa prevê mesmo penas para quem viole esta disposição, cobrando para gerar crianças ou pagando para as receber. E é mais severa com os “clientes” do que com a mulher que suporta a gravidez. A lei diz que quem, enquanto beneficiário, concretizar contratos de gestação de substituição a título oneroso é punido com pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias. Já nos casos da gestante de substituição, a pena é uma multa até 240 dias.

O beneficiário que celebre contratos de gestação de substituição a título gratuito mas com motivo diferente do que aqueles que a lei prevê, de forma taxativa, poderá ser punido com prisão até um ano, sendo neste caso a mulher que suporte a gravidez punida com pena de multa de 120 dias.

No Luxemburgo, a gestação de substituição (“gestation pour autrui”) não é permitida. No entanto, o acordo de coligação do novo Governo prevê o reconhecimento de crianças geradas no estrangeiro sob certas condições, concluindo a reforma do direito da família iniciada na anterior legislatura. Segundo o texto do acordo, será possível, “mediante algumas condições, o reconhecimento de crianças nascidas por gestações de substituição realizadas no estrangeiro”, admitindo que duas pessoas do mesmo sexo figurem como pais na certidão de nascimento.

