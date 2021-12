A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h.

Novas restrições

Bares e restaurantes fecham às 23h e máscara obrigatória nas escolas

Paula SANTOS FERREIRA A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h. E, nas escolas, o uso de máscara passa a ser obrigatório para alunos e professores, anunciou o primeiro-ministro Xavier Bettel na conferência de imprensa desta manhã.

São duas das novas restrições anunciadas por Bettel e Lenert esta quarta-feira para prevenir a escalada mais dramática das infeções diárias no país, devido à nova variante Omicron. De acordo com os cientistas e em linha com o que está a acontecer noutros países, a Omicron "em breve será dominante no Luxemburgo".



Assim os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h entre 25 de dezembro e 28 de fevereiro. E passa a funcionar o sistema 2G+ do CovidCheck, ou seja, os vacinados ou recuperados, mas quem ainda não tiver tomado a dose de reforço da vacina, a terceira dose, terá de realizar um teste rápido para aceder ao interior destes espaços.

Nos ajuntamentos com mais de 20 pessoas, o sistema 2G+ também vigora.

'CovidCheck' em casa para festas com mais de 10 pessoas Nesta época festiva, a ministra da Saúde pediu contenção nas reuniões familiares. Nos casos em que houver mais de 10 pessoas em casa, deve ser aplicado o sistema 3G (vacinação, recuperação ou teste negativo) para evitar novos contágios.

Máscara obrigatória nas escolas

Nas escolas, o uso de máscara passa a ser obrigatório para alunos e professores. Entre os mais novos, a campanha de vacinação dos 5 aos 11 anos vai ser intensificada, anunciou ainda o primeiro-ministro.

Bettel recomendou ainda a testagem de todos os familiares antes das festas, durante a quadra natalícia.



