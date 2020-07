Fechados há quatro meses, bares e discotecas não têm grandes perspetivas sobre o futuro e já buscam alternativas de rendimento.

Bares e discotecas à beira do abismo por causa do coronavírus

Reinvenção. Esta é a palavra de ordem para os proprietários dos bares e discotecas do Luxemburgo. Os estabelecimentos estão obrigados a procurar saídas para contornar a cessação total da atividade desde meados de março.

Estabelecimentos multados em 4 mil euros por não respeitarem regras Paulette Lenert revelou estes dados em conferência de imprensa. "Esperamos que a mensagem seja compreendida porque é uma quantidade que custa", disse a ministra da Saúde.

O governo gradualmente permitiu que bares e restaurantes abrissem mas não correu bem e vários foram multados por desrespeito das regras sanitárias.

Como consequência, não está nos planos do Governo reabrir clubes noturnos tão cedo.

Chega, então, o momento de pensar em alternativas. "Como tínhamos um terraço, tomamos a decisão de transformar o clube em um bar/restaurante a partir de agosto. Mas, por lei, ele não ficará aberto até à meia-noite", observa Dan Crovisier, chefe da Melusina.

Com 20.000 euros em custos fixos mensais, não há dúvida em embarcar nesta aventura com destino incerto. "Ou esse novo conceito funciona, ou teremos que fechar as portas de vez". O clube também começou uma angariação online para ajudar a suportar os custos depois de meses difíceis.

"Como podemos permanecer à tona sem nenhuma perspectiva de reabertura? É irracional a longo prazo", protestou Jo Heinen, proprietário da discoteca White, em Foetz. O espaço acomodava até 1.200 pessoas, todos os fins de semana. Fazer as contas não é complicado, o descalabro financeiro sentiu-se imediatamente. "Os clubes noturnos fazem parte de uma indústria que não interessa muito ao governo no momento", lamenta. Enquanto espera, Heinen planeia abrir um bar e lounge de shisha em Esch-sur-Alzette.

Serge Wilmes, vereador do comércio da capital, continua a dizer que as discotecas contribuem para a atratividade de uma cidade como o Luxemburgo. Além disso, o município decidiu apoiar o setor, com apoio de até cinco mil euros por estabelecimento. Mas Wilmes insiste que o Governo também se chegue à frente.

Estabelecimentos independentes, pequenos em termos de pessoal (a maioria tem menos de dez funcionários), as discotecas luxemburguesas seriam, portanto, elegíveis apenas para uma subvenção única de 5.000 euros. Mas nem Lex Delles, nem Franz Fayot, ministro responsável pela Economia, sugeriram outros apoios possíveis.

Mas ainda haverá muitas noites antes que os DJs ativem o som, como confirmado por um porta-voz do Ministério de Pequenas e Médias Empresas: "Dado o crescente número de infecções, é extremamente improvável que os clubes abrem em breve".

Edição de Ana Patrícia Cardoso

