Barco derrama centenas de litros de combustível no rio Moselle

Incidente terá levado ao derramamento de 400 litros de gasóleo e a circulação no rio foi interrompida.

Um incidente com um barco no rio Moselle, na zona de Mertert, levou ao derramamento de uma quantidade que se estima em cerca de 400 litros de gasóleo, embora a extensão da poluição não esteja ainda totalmente determinada.

Aspetos da dimensão do derrame e da operação desencadeada para o controlar. Fotos: Polícia grã-ducal

De acordo com a polícia, os bombeiros de Manternach, Mertert, Grevenmacher e Lintgen, apoiados pelo "Service Dépolution de Esch-Sauer", tentaram colocar barreiras que limitassem os estragos, mas a mancha espalhou-se de forma rápida, obrigando os serviços de socorro de Konz a aplicar mais barreiras.

Entretanto, a circulação no rio teve de ser interrompida por causa das barreiras e a polícia de Grevenmacher está a investigar as causas do sucedido.

