Banhos proibidos em Remerschen e em praia fluvial de Haute Sûre. Weiswampach acessível

Diana ALVES A Administração das Águas lembra que situação está em constante atualização no site waasser.lu.

Vem aí um fim de semana de calor, mas nem todos os lagos do país vão estar acessíveis. A Administração da Gestão das Águas (AGE) informou hoje que os banhos estão proibidos no lago de Remerschen e também numa praia de Haute Sûre. Weiswampach é o único dos três sem qualquer restrição.

A entidade competente pelas zonas balneares do país adianta que foi detetada “uma proliferação de cianobactérias nas águas de Remerschen”. Trata-se das chamadas ‘algas azuis’, que são tóxicas e podem provocar problemas de saúde nos humanos e nos animais. Ficam assim “interditos os banhos e toda a atividade náutica” naquele lago.

A medida tem efeito imediato e fica em vigor até nova ordem. No caso do lago de Haute Sûre, a proibição dos banhos na praia “Rommwiss”, em vigor desde 24 de agosto, continua a valer. Os banhistas podem no entanto frequentar as restantes praias de Haute Sûre e também o lago de Weiswampach.

