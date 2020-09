As autoridades voltaram a proibir os banhos nas praias fluviais dos lagos Haute-Sûre e Weiswampach, no norte do país. Análises feitas à água revelaram uma grande presença de cianobactérias, as chamadas algas azuis, e de toxinas que podem causar problemas de saúde em humanos e animais.

Banhos interditos nos lagos Haute Sûre e Weiswampach

Henrique DE BURGO As autoridades voltaram a proibir os banhos nas praias fluviais dos lagos Haute-Sûre e Weiswampach, no norte do país. Análises feitas à água revelaram uma grande presença de cianobactérias, as chamadas algas azuis, e de toxinas que podem causar problemas de saúde em humanos e animais.

A Administração de Gestão da Água proibe de forma imediata os banhos e todo o tipo de desportos aquiáticos nestes dois locais.

Já no lago Remerschen, recorde-se, continua a vigorar a mesma proibição, também relacionada com a presença de algas tóxicas.

Para além disso, a Administração da Gestão da Água recomenda ao público que não deixe os cães ou outros animais domésticos beber a água destes lagos e que não coma o peixe que apanha nestas praias.

Em caso de algum problema de saúde depois de ter estado nestes lagos, deve contactar o seu médico, mencionando o possível contacto com cianobactérias tóxicas.



Há medusa no lago da Haute-Sûre

No início do mês de setembro, um grupo de mergulhadores da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) fotografou medusas no lago da Haute-Sûre, no norte do país.

Essas fotografias foram entregues à Administração da Gestão da Água, que confirmou a presença de medusas “craspedacusta sowerbii” nas águas do Luxemburgo.

Embora o termo “medusa” faça lembrar a espécie que ao contacto com o ser humano provoca lesões dolorosas, que se parecem com queimaduras, as medusas que são encontradas em água doce, como no lago da Haute-Sûre, são inofensivas.

Originária da Ásia, a medusa de água doce começou a aparecer noutros continentes devido à exportação de certas plantas aquáticas e de peixes.Segundo a Administração de Gestão da Água, esta medusa vive em águas com temperaturas superiores a 20 graus, sendo que é durante os meses de verão e outono que se tem a maior probabilidade de as encontrar.

Embora estas medusas não sejam prejudiciais para a saúde humana, pede-se aos cidadãos que alertem a Administração de Gestão da Água em caso do seu avistamento, através do email peche@eau.etat.lu.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.