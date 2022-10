Bettel lembrou que o último caso recente e semelhante remonta aos dias 4 e 8 de abril de 2005, aquando da morte e do funeral do papa João Paulo II.

Diplomacia

Bandeiras a meia-haste pela morte da rainha. Bettel explicou a razão

Diana ALVES Bettel lembrou que o último caso recente e semelhante remonta aos dias 4 e 8 de abril de 2005, aquando da morte e do funeral do papa João Paulo II.

O primeiro-ministro veio dar explicações sobre a razão de o país ter colocado as bandeiras dos edifícios públicos a meia-haste aquando da morte da rainha Isabel II. O último caso semelhante remonta a 2005.

Numa questão parlamentar, os deputados Simone Asselborn e Dan Biancalana, do LSAP, quiseram saber quais os critérios para a colocação de bandeiras a meia-haste. Na resposta, Xavier Bettel lembra que a lei sobre a matéria não define condições específicas. Essa decisão cabe ao primeiro-ministro e é tomada caso a caso com base numa série de elementos.

Por norma, acontece no seguimento de acontecimentos nacionais, mas, por vezes, pode acontecer no seguimento de acontecimentos internacionais se for o caso de relações diplomáticas e históricas com um determinado Estado, consoante a natureza do acontecimento e a função da pessoa em questão.

No que toca ao caso da rainha Isabel II, o líder do Executivo esclarece que a decisão se deveu à “excelência das relações diplomáticas e históricas entre o Reino Unido e o Luxemburgo, ao facto de se tratar da morte de um chefe de Estado em funções, mas também ao facto de a figura e o reinado da rainha serem excecionais em vários aspetos”.

Por todas estas razões, o Luxemburgo decidiu participar no luto coletivo do Reino Unido no dia do funeral através da colocação das bandeiras nacionais a meia-haste.

Na resposta aos deputados, o primeiro-ministro fornece ainda uma “informação complementar” lembrando que o último caso recente e semelhante remonta aos dias 4 e 8 de abril de 2005, aquando da morte e do funeral do papa João Paulo II.

Respondendo ainda aos deputados, Bettel faz saber que o Governo não considera necessário criar uma base legal formal para este tipo de prática que continua a ser pontual.



