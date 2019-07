Vigilância é a palavra de ordem para quem utiliza as caixas de multibanco, quer no Grão-Ducado quer no estrangeiro. A recomendação é da Associação de Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL).

Bancos do Luxemburgo recomendam vigilância nas caixas de multibanco

Manuela PEREIRA

Sem quantificar, a ABBL assegura, em comunicado, que “aumenta no verão o número de tentativas de furto nas máquinas de distribuição de notas - por cá chamadas “bancomat”.

Para diminuir os riscos de fraude ou de roubo, a associação dirige algumas recomendações aos seus clientes.

O primeiro é verificar o aparelho, antes da introdução do cartão de débito ou de crédito. Caso o aparelho apresente indícios de vandalismo, por exemplo, pintura na câmara de vigilância ou no espelho, o melhor é abster-se e procurar outra caixa. É que existem métodos de furto que recorrem a um segundo teclado ou mesmo a um leitor falso de cartões.

Proteja-se dos olhares indiscretos. Se à sua volta houver pessoas muito próximas, é possível que queiram espreitar por cima do seu ombro para ver o seu código e depois roubar-lhe o cartão.

Terceiro e último conselho da ABBL: se o seu cartão e/ou as notas não saírem do distribuidor, e não houver nenhuma mensagem a dar conta do problema, tem de pedir o bloqueio do cartão, ligando para os serviços da SIX que está disponível 24h/24. O número de telefone é o (+352) 19 10 10. Depois disso terá de ir à polícia, o mais rapidamente possível, apresentar queixa por “perda, roubo ou utilização fraudulenta do seu cartão”.