Banco RBC corta mais de 200 postos de trabalho no Luxemburgo

Susy MARTINS

O banco emprega atualmente mais de 1.100 trabalhadores, sendo que após as negociações "intensas" com a direção, ficou definido que 201 trabalhadores vão ser abrangidos pelo plano social.

Os sindicatos, LCGB, OGBL e ALEBA anunciaram esta terça-feira que já se chegou a um acordo para um plano social para os funcionários do banco da Royal Bank of Canada (RBC).

O acordo já foi assinado a 13 de dezembro, mas só agora foi divulgado.

No mês de outubro ficou-se a saber que o banco RBC ia proceder a despedimentos por razões económicas no âmbito de reestruturações internas, no entanto não se sabia quem eram os trabalhadores afetados. A notícia surgiu pouco depois de o banco ter anunciado receitas e vendas anuais recorde.

Com a assinatura deste plano social, a direção comprometeu-se a informar o mais rapidamente possível quem são os funcionários que vão ficar sem trabalho.

O plano social prevê ainda medidas para permitir aos trabalhadores encontrar rapidamente um novo emprego. O banco compromete-se, por exemplo, a dar-lhes folga para procurar um novo emprego ou ainda para seguir uma formação para adaptar as suas competências a outras necessidades no setor financeiro, reorientando-se no mercado do trabalho.

Por fim, os sindicatos obtiveram indemnizações financeiras extralegais e sociais para compensar a perda do emprego.