Banco Central do Luxemburgo. “Notas têm pouco impacto na propagação do coronavírus”

Algumas lojas estão a exigir pagamento apenas através de cartão multibanco. Mas o organismo europeu de supervisão da circulação das notas não detetou nenhum desenvolvimento fora do habitual, sobre o contágio através de notas, refere o Banco Central do Luxemburgo.

(hdb) - As notas em euros têm pouco impacto na propagação do coronavírus. Pelo menos até ao momento, “nada indica que o coronavírus se propaga através das notas”, refere o Banco Central do Luxemburgo em comunicado.



O Eurossistema, autoridade responsável pela política monetária da zona euro, efetua regularmente pesquisas sobre o potencial impacto da produção e circulação das notas sobre a saúde da população, com especial atenção sobre casos de vírus.

Este organismo de supervisão da circulação das notas não detetou nenhum desenvolvimento fora do habitual, refere o Banco Central do Luxemburgo.

O Instituto alemão Robert Koch confirmou recentemente que “a transmissão do vírus através de notas de banco não tem relevância particular”, acrescenta o banco central.

A probabilidade de contágio através das notas “é muito fraca quando comparada com outras superfícies, como maçanetas de portas, interruptores elétricos ou terminais de pagamentos automático”, refere o Banco Central do Luxemburgo, que aconselha na mesma a lavagem frequente das mãos.

O que é certo, é que algumas superfícies comerciais, como a cadeia de lojas Lidl (ver comunicado abaixo), já estão a exigir apenas o pagamento por cartão multibanco.

Fonte: Lidl