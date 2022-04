O ensolarado fim de semana da Páscoa marcou o lançamento da temporada turística da Cidade do Luxemburgo.

Férias

Balcão do turismo da capital com mais 60% de visitantes na Páscoa

Os responsáveis do Gabinete de Turismo da capital (LCTO na sigla em inglês) referem numa nota enviada às redações que os números são encorajadores para 2022.



O balcão do LCTO, na Place Guillaume II, registou no passado fim de semana 1.559 visitantes, ou seja, mais 60% de turistas do que na Páscoa de 2019, antes da pandemia.

Este aumento é justificado pelo levantamento das restrições sanitárias no Luxemburgo e nos países vizinhos.

Entre os turistas que passaram pelo balcão do LCTO, os alemães foram a maioria, com 501 pessoas, seguidos por 296 franceses, 124 belgas, 107 holandeses, 91 visitantes de Portugal e Espanha e 87 visitantes da Ásia.

O diretor do LCTO, Tom Bellion, refere que está bastante satisfeito com o lançamento da temporada turística, "após dois anos de pandemia", e que está otimista para os próximos meses.



