Balanço semanal mostra subida do número de curados

Subiu de 5.983 para 6.256 o número de pessoas que deixaram de estar infetadas na última semana.

Na semana de 31 de agosto a 6 de setembro, o número de residentes com testes positivos para a covid-19 manteve-se praticamente inalterado. Foram 281 em comparação com os 288 casos da semana anterior, de acordo com um relatório semanal do Governo luxemburguês.

Já o número de testes PCR realizado foi de 47.868, um valor que supera os 37.886 do período antecedente. Em 6 de setembro, o número de infeções ativas sofreu uma ligeira subida de 572 para 580 e os casos curados aumentou de 5.983 para 6.256. Houve menos hospitalizados e não houve registo de mortes, uma realidade que se mantém inalterada desde 17 de agosto.

Por sua vez, a taxa de reprodução efetiva caiu de 1,060 para 1,020 e a taxa de positividade nos testes realizados foi de 0,59% em comparação com os 0,76% da semana anterior. A taxa de incidência em 7 dias é de 44,88 por cada 100 mil habitantes.

Outro dos dados revelados é a idade média das pessoas diagnosticadas com a doença, que baixou para 31,1 anos. Um balanço a que se soma o número de cidadãos em quarentena. Foram 1.510 em quarentena e 584 em isolamento.

