Esch-sur-Alzette continua a ser o cantão com mais casos de covid-19

Catarina OSÓRIO

Apesar da descida geral dos casos no Grão-Ducado nas últimas semanas, o relatório semanal mais recente do Ministério da Saúde revela uma grande disparidade de novos casos entre cantões. Olhando para o mapa geral, o sul do país continua a ser o mais impactado pela covid-19.

Na análise por zonas, entre 26 de julho e 15 de agosto o cantão de Esch-sur-Alzette é onde houve mais casos de covid-19, 414. Segue-se a capital luxemburguesa, com 294 casos. Diekirch, mais a norte, registou 84 casos nas últimas três semanas. Seguem-se Capellen (76), Mersch e Remich (ambos com 46 casos).

Os cantões menos afetados concentram-se no norte do país, com Vianden (8), Echternach (20), e Wiltz (27) entre os locais com menos casos de infeção por covid-19.

O balanço semanal mais recente, divulgado esta quarta-feira, mostra que mais de 80% dos doentes internados em cuidados intensivos não estavam vacinados. No geral, entre 9 e 15 de agosto, o número de casos voltou a descer pela sexta semana consecutiva.

