A Federação dos Artesãos teme que o número de licenças médicas aumente assim que o CovidCheck se tornar obrigatório no trabalho.

Baixa médica para contornar CovidCheck no trabalho? Federação deixa o alerta

Com a entrada em vigor do CovidCheck no trabalho, em janeiro de 2022, há uma preocupação que chega da Federação de Artesãos: o aumento do número de baixas médicas de forma a evitar a apresentação do certificado 3G (vacinado, testado ou recuperado).

Um mês antes da implementação desta obrigação, a Federação de Artesãos levanta dúvidas sobre a medida, após uma reunião que contou com a presença de 300 empresas. Em comunicado, a Federação dá conta de "funcionários que já anunciaram abertamente ao empregador que vão pedir baixa médica assim que o 3G for introduzido nas empresas", para fugir ao controlo.

"Os atestados de doença de seis semanas são concedidos com o único propósito de permitir que os interessados ​​escapem à obrigação de se submeterem a um teste certificado todos os dias. Assim, a estratégia do Governo para aumentar a taxa de vacinação por via desta medida é seriamente questionada", considera a Federação dos Artesãos.



Em causa está, portanto, o funcionamento dos negócios. "Neste caso, as vítimas serão sobretudo as empresas, que terão que enfrentar uma desorganização massiva das suas atividades, os funcionários, que terão de compensar a ausência dos funcionários 'doentes', e a comunidade, que vai arcar com o custo financeiro destes comportamentos".

A Federação acaba mesmo por apelar ao Governo para considerar este cenário e que, durante a aplicação do 3G nas empresas, "tome medidas substanciais para aumentar a consciencialização das partes interessadas, para prevenir abusos e, quando apropriado, sancioná-los".



A partir de 15 de janeiro entra em vigor no Luxemburgo a obrigatoriedade de apresentar o CovidCheck 3G no local de trabalho. Assim qualquer trabalhador tem de estar na posse de um certificado de vacinação completa, teste negativo ou certificado de recuperação da covid-19 para aceder às instalações da empresa.

Petição contra CovidCheck no trabalho

A medida tem sido muito criticada por alguns setores, incluindo sindicatos e associações, tendo dado origem a uma petição que alcançou as assinaturas necessárias para ir a debate público no Parlamento em apenas poucos dias.

A peticionária Catalina-Gina Anton considera que o passe é um "meio indireto de pressão" para a vacinação e que o direito de acesso às instituições públicas e os direitos de circulação estão a ser violados com esta imposição.

